Polska zachęca do elektromobilności. Morawiecki przedstawił założenia inicjatywy promującej ekologiczny transport

Na rozwój elektromobilności polski rząd przeznaczy w najbliższych latach ponad 10 miliardów złotych, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Przedstawił też założenia polsko-brytyjskiej deklaracji Driving Change Together, do której przystąpiło kilkadziesiąt państw, w tym Chiny.

Drugi dzień szczytu klimatycznego w Katowicach zdominowała elektromobilność. Nic dziwnego, że jest to jeden z kluczowych tematów kongresu, który zajmuje się ochrona środowiska: transport odpowiada obecnie za ok. 1/3 globalnej emisji CO2. Po drogach całego świata jeździ ok. 1 mld samochodów, a w 2040 r. będzie ich dwa razy więcej.