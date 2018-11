"Hyperloopem" po polskich torach. Firma Hyper Poland zaczyna testy

- Już na początku 2019 roku przetestujemy model pojazdu w skali 1:5, a do końca przyszłego roku planujemy rozpędzić do prędkości 300 km/h pełnowymiarowy prototyp polskiego Hyperloopa - zapewniają przedstawiciele Hyper Poland. Firma uważa jednak, że budowa od zera nawet krótkiej linii Hyperloopa, może kosztować tyle co wysłanie rakiety w kosmos. Dlatego Hyper Poland ma nieco inny pomysł.

- Pomysł Elona Muska sprowadziliśmy nieco na ziemię. Nasza koncepcja to stopniowe dokładanie do istniejącego systemu kolejowego nowych elementów i zwiększanie prędkości pojazdu do docelowej prędkości dźwięku. Inaczej niż Musk, zamiast projektować i budować zupełnie nowe trasy i tunele, znaleźliśmy sposób na wykorzystanie w tym celu już istniejących tras kolejowych - mówi Przemysław Pączek, prezes Hyper Poland.

Wizualizacja dworca "polskiego Hyperloopa", fot. Hyper Poland

Co to za sposób? - Mamy technologię, która pozwala poprowadzić trasę Hyperloopa po istniejących torach kolejowych. Już w tej chwili możemy dostosować niektóre istniejące w Polsce linie kolejowe, by mógł się poruszać po nich nasz pojazd magnetyczny - mówi Paweł Radziszewski, dyrektor ds. technologii w Hyper Poland. Najpierw "polski Hyperloop" ma pojechać z prędkością 300 km/h.

- Gdy technologia sprawdzi się w praktyce, kolejnym krokiem będzie przykrycie tak zmodyfikowanych torów specjalną pokrywą i obniżenie ciśnienia wewnątrz, co pozwoli nam przyspieszyć aż do 600 km/h - dodaje Radziszewski.

- Harmonogram prac zakłada, że już w 2022 roku w pełni funkcjonalny polski Hyperloop wyruszy na polskie i europejskie trasy kolejowe - podaje Hyper Poland.

Technologia, jak zapewnia Hyper Poland, będzie jednak taka sama jak u Muska. - To magnetyczna kolej próżniowa, czyli ultraszybki pociąg poruszający się w rurze o obniżonym ciśnieniu. Dzięki eliminacji tarcia kół o powierzchnię i oporów powietrza, taki pojazd będzie w stanie docelowo rozpędzić się nawet do 1000 km/h, czyli prędkości dotąd zarezerwowanych wyłącznie dla samolotów odrzutowych - mówią przedstawiciele polskiej firmy.

