Polski karabinek w nigeryjskiej służbie. Polska Grupa Zbrojeniowa zdobywa przyczółek

Fot. PGZ Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON) memorandum.

Karabinki Beryl M762 będą produkowane w Nigerii i posłużą Siłom Zbrojnym Abudży. Polska Grupa Zbrojeniowa w poniedziałek podpisała z Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON) memorandum dotyczące określenia warunków i reguł transferu technologii.

DICON, spółka skarbu państwa Nigerii podlegająca pod Nigeryjskie Siły Zbrojne, zajmuje się produkcją sprzętu obronnego, ale i produktów na rynek cywilny. Teraz chce produkować polskie karabinki na potrzeby własnej armii. Podpisane w poniedziałek dokumenty określają reguły i warunki podzielonego na trzy etapy transferu technologii produkcji karabinków Beryl M762 w Nigerii.

– Siły Zbrojne Abudży od kilku lat używają karabinków Beryl M762. Bardzo dobre opinie na ich temat były jednym z głównych powodów, dla których nasi partnerzy z Nigerii wybrali je jako produkty, które mają szansę stać się podstawowym wyposażeniem ich żołnierzy – zaznaczył prezes PGZ Jakub Skiba po podpisaniu memorandum. - Jest to wielka szansa nie tylko dla radomskiej Fabryki Broni, ale także dla innych spółek z naszej Grupy, by na podstawie tej współpracy zbudować przyczółek do dalszej ekspansji na tamtejszych rynkach.

W lutym 2015 roku do nigeryjskich wojsk lądowych trafiła pierwsza partia tysiąca polskich Beryli M762 wraz z zestawami naprawczymi. Był to efekt umowy o wartości ponad 3,3 mln zł, podpisanej między Fabryką Broni a armią nigeryjską w 2014 roku.



Źródło: Fabryka Broni Łucznik

Kolejny kontrakt został zawarty na początku 2015 i obejmował sprzedaż 500 Beryli M762 i 10 subkarabinków Mini Beryl M556. Dostawy zostały zrealizowane pod koniec czerwca 2015 roku. Spółki z Grupy PGZ realizowały również dostawy dedykowanych do karabinków Beryl systemów treningowych.

– Przedstawiciele Sił Zbrojnych Nigerii zachwalają niezawodność, łatwość w obsłudze i ergonomię naszych Beryli. Trudne warunki klimatyczne i asymetryczność zagrożeń, z którymi na co dzień borykają się nigeryjscy wojskowi, buduje zapotrzebowanie na solidne produkty. Tym bardziej cieszy, że tym produktem są karabinki z Fabryki Broni – powiedział prezes zarządu Fabryki Broni "Łucznik”, Adam Suliga.

– Dzisiejsze memorandum to kolejny krok na ścieżce współpracy z Nigerią. Wypracowanie w ramach partnerstwa z DICON skutecznego modelu transferu technologii rozbuduje w naszym zakładzie kompetencje do dalszej ekspansji na rynki zagraniczne i wzmocni naszą pozycję wśród innych potencjalnych partnerów – dodał członek zarządu Fabryki Broni "Łucznik" Maciej Borecki.