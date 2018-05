Polski serwis internetowy zdobył międzynarodową nagrodę Imagine Excellence.

Lider branży e-commerce wygrał w kategorii "Najbardziej innowacyjne doświadczenie zakupowe” wyprzedzając dziesiątki firm z całego świata.

Tegoroczne nagrody Imagine Excellence przyznano podczas uroczystej gali w legendarnym hotelu Wynn w Las Vegas. Wyróżnienia przyznawane są za wybitne sukcesy sprzedażowe, nowatorskie doświadczenia zakupowe oraz za sukcesy we wdrażaniu technologicznych innowacji w biznesie. Spośród rekordowej w tegorocznej edycji liczby 250 zgłoszeń, wybrano zwycięzców w 16 kategoriach. W kategorii Najbardziej Innowacyjne Doświadczenie Konsumenckie (Customer Experience) triumfowała polska spółka. eobuwie.pl nagrodzono za stworzenie unikalnego, wielokanałowego doświadczenia zakupowego, łączącego wykorzystanie aplikacji mobilnej oraz tabletów w sklepach stacjonarnych. To między innymi te nowatorskie rozwiązania przyczyniły się do podwojenia rocznych przychodów i wzrostu ilości aktywnych użytkowników mobilnych o 35 proc..

eobuwie.pl w lutym br. otworzyło koncept sklepu stacjonarnego we Wrocławiu. Sklep zaciera granicę między zakupami online i tradycyjnymi, oferując na miejscu ponad 150 tysięcy par butów i torebek, czyli tyle ile znajduje się w około 60 standardowych monobrandach.

Ofertę w tym sklepie przegląda się podobnie jak w przypadku zakupów online: używając aplikacji eobuwie.pl. Marka zapowiedziała, że planuje otwarcie stacjonarnych placówek w kolejnych polskich miastach.

- Cieszymy się z dostrzeżenia naszych starań na rzecz uczynienia zakupów jeszcze przyjemniejszymi, prostszymi i bezproblemowymi dla klientów. Customer Experience to bardzo ważny obszar, który chcemy rozwijać - mówi Marcin Grzymkowski Prezes eobuwie.pl

- Zdobywcy nagród Imagine Excellence są wcieleniem ducha innowacyjności i cechuje ich niezrównana pomysłowość. Nagrodzeni są powszechnie znani z dążenia do globalnej transformacji doświadczeń konsumenckich i przecierają szlaki dla przyszłości handlu - skomentował galę Mark Lavelle, prezes Magento Commerce, organizatora konkursu.