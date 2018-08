Polskie obywatelstwo pożądane w Wielkiej Brytanii

Fot. Jacek Bereźnicki

Mieszkają w Wielkiej Brytanii od lat ale chcą mieć polskie obywatelstwo. Każdego dnia do polskiej ambasady w Londynie wpływa 10 nowych zapytań o możliwość nadania, poświadczenia lub przywrócenia obywatelstwa polskiego od mieszkańców Wielkiej Brytanii - informuje Bankier.pl. Co ciekawe wśród osób składających wnioski są także Ukraińcy.

Kto chce mieć polskie obywatelstwo? Najczęściej są to osoby, które od urodzenia mieszkają na Wyspach i z Polską mają wspólnych tylko rodziców. Drugi przypadek to rodzice, którzy obywatelstwo polskie posiadają ale chcą, by miały je także ich dzieci. Trzeci to Ukraińcy.

Rosnąca kolejna po polskie obywatelstwo może wynikać ze strach przed Brexitem. Tylko w dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników referendum do naszej ambasady w Wielkiej Brytanii wypłynęło około 350 wniosków.

Później liczba spadła. Teraz może być ich znowu więcej. Jak powiedziała w Bankier.pl Monika Sikora z polskiej placówki dyplomatycznej: – Wydaje się, że zainteresowanie będzie rosło.

W zeszłym roku liczba składanych wniosków o możliwość nadania, poświadczenia lub przywrócenia obywatelstwa polskiego od mieszkańców Wielkiej Brytanii wynosiła 310.

