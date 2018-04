Pomyliłeś się z przelewem? Łatwiej będzie odzyskać pieniądze

Fot. Dominik Gajda/REPORTER Nowelizacja była inicjatywą Andrzeja Dudy.

Jeśli w przelewie zrobiłeś błąd w numerze konta, bank będzie miał obowiązek podać ci dane osoby, do której trafiły pieniądze. Będzie też musiał poinformować tę osobę, że to nie do niej miał trafić przelew.

Takie są najważniejsze zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o usługach płatniczych i innych ustaw. W piątek podpisał ją prezydent Andrzej Duda po tym, jak bez głosu sprzeciwu przeszła ona przez Sejm i Senat.

Jak już pisaliśmy, nowelizacja była inicjatywą prezydenta. Projekt powstał przy współudziale Rzecznika Finansowego.

- Dzięki jednogłośnemu przegłosowaniu tej ustawy i w polskim Sejmie, i w polskim Senacie - bo żaden z parlamentarzystów się nie sprzeciwił, ani też żaden nie wstrzymał się od głosu - mogę dzisiaj podpisać ustawę, która ułatwi życie wielu ludziom w Polsce - powiedział w piątek Duda podczas uroczystości podpisania ustawy.

- Ustawa też być może umożliwi wyjście z wielu trudnych sytuacji, czy też wręcz wielu dramatów. Zmiana z pozoru jest drobna, ale doniosła w swoich skutkach - zapewnił.

Duda przypomniał, że w 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o usługach płatniczych, która m.in. wprowadzała do polskiego systemu prawnego rozwiązania przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady, tzw. PSD1. Zwalniały one banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z weryfikacji, czy podany przez nadawcę przelewu numer rachunku bankowego odbiorcy jest zgodny z danymi identyfikującymi odbiorcę: imieniem, nazwiskiem, adresem czy też nazwą, jeżeli chodziło o podmiot gospodarczy.

- Istotnym elementem stał się de facto numer rachunku bankowego - tłumaczył w piątek prezydent. - Skutek tego jest taki, że jeżeli ktoś nawet poda prawidłowo dane odbiorcy, ale pomyli się w tzw. unikatowym identyfikatorze, czyli de facto numerze rachunku bankowego, poda numer nieprawidłowy, to wówczas dostawca tej usługi, czyli bank, przelewa po prostu na ten podany rachunek bankowy kwotę i transakcja jest dokonana w sposób prawidłowy - dodał.

Obecnie jeżeli technicznie numer jest prawidłowy, przelew zostaje zrealizowany, a w przypadku błędu nadawca przelewu praktycznie nie wie, na czyje konto trafiły pieniądze. Jeżeli zwróci się do banku z informacją o błędzie, bank może co najwyżej zwrócić się do odbiorcy, ale nie może przekazać nadawcy danych faktycznego odbiorcy.

- Dzięki nowemu rozwiązaniu banki zostają zobligowane, żeby po pierwsze, natychmiast przekazać informację temu, kto nienależnie odebrał pieniądze o tym, że dostał je nienależnie. A po drugie, mają obowiązek poinformowania także, że są zmuszone udostępnić dane, bo taka zmiana następuje wraz z tą ustawą - wskazał Duda.

Nowelizacja nie oznacza jednak, że bank będzie mógł automatycznie "cofnąć" przelew. Odbiorca, do którego pieniądze trafiły przez przypadek, powinien je odesłać sam. Jeśli nie, z jego danymi możemy pójść do sądu i dochodzić zwrotu środków.