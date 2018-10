Pomysł na biznes: Szkoła komunikacji po angielsku

Szkoła komunikacji po angielsku - to pomysł na biznes Wiktora Jodłowskiego, twórcy gdyńskiej firmy Talkersi. - Wyróżnia nas metoda nauczania, skupiona na przełamaniu mówienia i podniesieniu kompetencji komunikacyjnych - podkreśla właściciel.

Wiktor Jodłowski karierę zaczynał jako barista w Londynie. Dziś w Trójmieście kieruje prężnie rozwijającą się spółką. - Większość szkół wciąż skupia się na nauczeniu gramatyki i szlifowaniu perfekcyjnego angielskiego. My wierzymy, że lepiej mówić dobrze i skutecznie już teraz, niż perfekcyjnie za x miesięcy - mówi o swojej firmie.

Talkersi oferują indywidualne kursy stacjonarnie w czterech miastach lub w dowolnym miejscu online. Zajęcia odbywają się z lektorami, w 100 proc. w języku angielskim. Wszystko bez podstawy programowej i gotowego skryptu. Cena jest ustalana indywidualnie, w zależności od trybu i poziomu kursanta, w przedziale 80-140 zł za godzinę.



Skąd pomysł na taki biznes? - Po studiach wyjechałem do Londynu, gdzie rozpocząłem pracę w kawiarni. Niestety wyrzucono mnie z niej po 10 dniach – wspomina Jodłowski. Zacząłem wówczas uczyć języka angielskiego Polaków mieszkających na Wyspach. Po powrocie do Trójmiasta, kontynuowałem pracę nad tym projektem - dodaje.



Firma powstała w 2014 roku. Dziś z jej usług korzysta ok. 350 klientów indywidualnych i trzech biznesowych. - Początkowy koszt inwestycji był zerowy. Lekcji można udzielać w kawiarni, w domu lub online - wylicza właściciel. Od tego czasu firma dynamicznie się rozwija. – W 2017 roku spółka zarobiła 1,4 mln zł, w tym roku liczymy na ok. 2 mln zł – podsumowuje Jodłowski. Jego plany na przyszłość to pierwszy w Polsce "English Gym", czyli angielski bez limitów, o dowolnej porze i w stałej cenie.



