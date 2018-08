Pomysł szefa UOKiK w ogniu krytyki. Może uderzyć w gospodarkę

"A to być może Wasza matka..."

Kilka zdań później KNF wytyka UOKiK-owi niekonsekwencję. W jednym miejscu bowiem autorzy uzasadnienia do projektu stwierdzili, że brak ochrony środków na rachunkach powierniczych ogranicza liczbę kupowanych mieszkań, by w innym wskazać, że branża jest w doskonałej kondycji. Co więcej, prezes UOKiK tworząc projekt, zachował się, jak policjant z „Misia” pytający o matkę, która mogłaby przechodzić przez drogę – w uzasadnieniu otwarcie przyznano, że dotychczas nie stwierdzono naruszeń prawa nabywców w związku ze stosowaniem przez deweloperów OMRP. No ale przecież mogli.