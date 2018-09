54 tys. zł za ledwie 25 dni pracy. Liczba posiedzeń Sejmu wyjątkowo mała

Fot. Stefan Maszewski/REPORTER

Do końca roku posłom zostały ledwie 17 dni w sejmowych ławach. Będą to jednak cenne dni, bowiem licząc nawet od lipca do końca grudnia za 25. posiedzeń zainkasują 54 tys. zł.

Od października posłowie mają zarabiać o 20 proc. mniej czyli około 5,6 tysiąca na rękę. Tym czasem do września ich pensja wynosi około 10 tys. zł na rękę – przypomina "Super Express".

To ostatnie tak dochodowe wakacje. Trwały aż 52 dni, za które posłowie mieli oczywiście płacone. Mimo tego na nadmiar pracy nie mogą narzekać.

Zarobki posłów. Pracują ciężej niż inni Polacy?

Harmonogram prac Sejmu jest dla nich aż nader łaskawy. Do końca roku posłom zostały ledwie 17 dni w sejmowych ławach.

(miesięcznie brutto) Dieta poselska

(miesięcznie brutto) Razem

(miesięcznie brutto)

Pensja obecna 10 021 zł 2 505 zł 12 526 zł Pensja po obniżce o 20 proc. 8 017 zł 2 004 zł 10 021 zł Źródło: Wyliczenia money.pl na podstawie danych rządowych

Jak oszacował SE, licząc od lipca do końca grudnia, posłowie wezmą udział w 25 posiedzeniach. Za te dni pracy zarobią 54 tys. zł. Jak przekonuje Sejm odpowiadając dziennikowi, nie wykluczone są jednak pewne modyfikacje oznaczające np. wydłużenie posiedzeń.

