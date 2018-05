Jak pożyczać, to od rodziny. Podpowiadamy, jak uniknąć podatku

Fot. Fotolia Według przepisów prawa każda pożyczka podlega podatkowi wynoszącemu 2 proc. całej sumy.

Badania pokazują, że Polacy są skłonni pożyczyć rodzinie lub znajomym do 500 zł. Do tej kwoty fiskus się nie przyczepi. Co innego, gdy przekroczymy limity. Wtedy podatek może wynieść nawet 20 proc.

Czterech na pięciu Polaków twierdzi, że byliby skłonni pożyczyć pieniądze rodzinie lub bliskiemu znajomemu. Kwota takiej pożyczki byłaby jednak raczej niewielka - 40 proc. badanych zdecydowałoby się na to, jeśli jednorazowo nie przekroczyłaby 500 zł, a tylko 3 proc. byłoby skłonnych pożyczyć bliskim więcej niż 10 000 zł - wynika z badania opinii zrealizowanego na zlecenie Wonga Polska.

Najchętniej pożyczki rodzinie lub znajomym udzielą osoby między 18 a 24 rokiem życia (prawie 70 proc.). W drugiej kolejności skłonni do udzielenia pożyczki są ankietowani w wieku 44-55 lat (63,4 proc.). Na drugim biegunie znalazły się osoby 35-44-letnie. W tej grupie wiekowej twierdzącej odpowiedzi udzielił tylko co czwarty badany.

Nieco więcej zaufania do swoich znajomych wykazują kobiety (54,9 proc.). W przypadku mężczyzn wskaźnik ten sięga 46,7 proc.

Znaczące różnice zauważyć można również analizując dane badania w zależności od miejsca zamieszkania ankietowanych. Niechęć do pożyczania rośnie wraz z wielkością miejscowości, w której mieszkają respondenci. Niespełna 23 proc. ankietowanych z największych miast jest skłonna udzielić pożyczki, natomiast we wsiach twierdzącej odpowiedzi udzieliło aż 44,7 proc.

Urząd skarbowy skontroluje, czy firmę stać na pożyczkę





W kontekście pożyczania pieniędzy od rodziny warto pamiętać, że i ta czynność może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku.

Według przepisów prawa każda pożyczka podlega podatkowi wynoszącemu 2 proc. całej sumy. Wyjątek stanowią pożyczki rodzinne (udzielane przez: rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, małżonków, zstępnych, wstępnych, macochę, ojczyma, pasierba) nie przekraczające jednorazowo kwoty 9637 zł. Taką sumę można jednak pożyczyć tylko raz na pięć lat.

Podatnik ma też możliwość pożyczenia pieniędzy od najbliższej rodziny na nieograniczoną kwotę bez płacenia podatku, jednak wymaga to poinformowania odpowiedniego urzędu, co skutkuje zwolnieniem z obowiązującego podatku. Co istotne, zwolnienie w tym przypadku nie dotyczy teściów, zięciów i synowych.

- Zgodnie z przepisami, pożyczka rodzinna przekraczająca kwotę 9637 zł wymaga złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Na poinformowanie urzędu o zaciągnięciu takiej pożyczki mamy 14 dni - przypomina Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, ekspertka Wonga Polska.

- Jeśli jednak pożyczkobiorca nie dopełni koniecznych formalności, będzie musiał zapłacić podatek od pożyczki, który wyniesie już nie 2 proc., ale aż 20 proc. zaciąganej kwoty - przestrzega.

W przypadku pożyczania pieniędzy od znajomych również istnieje możliwość uniknięcia płacenia podatku, ale tylko wtedy, gdy pożyczka zaciągana u jednej osoby nie przekroczy 5 tys. zł. Równocześnie, aby uniknąć opodatkowania, nie możemy pożyczyć więcej niż 25 tys. zł w ciągu 3 lat kalendarzowych. Trzeba także pamiętać, że aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, również w tym przypadku należy powiadomić urząd skarbowy, składając odpowiednią deklarację.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl