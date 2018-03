Ponad 1,65 mln zł kar dla firm pożyczkowych. UOKiK piętnuje Net Credit i Incredit

Fot. Wlodzimierz Wasyluk Prezes UOKiK Marek Niechciał.

"Pierwsza pożyczka do 2 tys. zł za darmo", "nawet w 15 minut" – kusiły Net Credit i Incredit, ale żadna z tych obietnic nie była w pełni prawdziwa - stwierdził UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmy pożyczkowe Net Credit i Incredit. Łączna suma kar to ponad 1,65 mln zł. Jak wyjaśnia UOKiK, w przekazach reklamowych wprowadzały klientów w błąd, czyli stosowały nieuczciwe praktyki rynkowe. Obie firmy odwołały się od decyzji.

- Konsument ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji już na etapie reklamy. Tymczasem ukarane firmy wprowadzały w błąd co do istotnych szczegółów, które mogły zadecydować o tym, że ktoś skorzysta z ich oferty – stwierdził Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Jak sprawdził Urząd, Net Credit i Incredit zapewniały w reklamach, że nowi klienci dostaną pierwszą pożyczkę do 2 tys. zł na 30 lub 61 dni "za darmo". Natomiast w umowach stawiały jednak warunek – terminową spłatę. Jeśli klient się spóźnił, płacił prowizję, czasem także odsetki – np. w Net Credit było to 500 zł przy 2 tys. zł pożyczki.

Obie firmy zapewniały, że pieniądze znajdą się na koncie klienta w ciągu 15 minut. Zapomniały dodać, że dotyczy to tylko osób, które mają rachunek w jednym z siedmiu banków. Dodatkowo Incredit nie uściślił w reklamie, że 15 minut liczy nie od chwili złożenia wniosku, tylko jego pozytywnego rozpatrzenia.

UOKiK potwierdził również, że wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w obu firmach była zaniżona, w niektórych przypadkach znacznie. Zarzucił również nieprawidłowe naliczanie odsetek.