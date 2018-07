Coraz mniej Polaków chce pracować. Choć pracy na rynku jest więcej

Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Chętnych do pojęcia pracy jest coraz mniej - wynika z ostatniego badania Barometru Ofert Pracy (BOP). W czerwcu w większości województw odnotowano przyrost wolnych miejsc pracy.

Barometr Ofert Pracy - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 1,6 pkt m/m i wyniósł 264,8 pkt w czerwcu 2018 r. - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

"Spowolnienie rozwoju rynku wolnych miejsc pracy wraz z coraz wolniej obniżającą się stopą bezrobocia może wskazywać na to, że możliwości dalszej kreacji miejsc pracy w Polsce się wyczerpują. Pojawiają się pierwsze sygnały spadku zamówień w przedsiębiorstwach, co nie będzie sprzyjało zwiększaniu zapotrzebowania na nowych pracowników. Występują również wyraźne ograniczenia po stronie podaży pracy w postaci niewielkich zasobów osób skłonnych do podjęcia pracy" - czytamy w raporcie.

Przybywa wolnych miejsc pracy

Z badania wynika, że w czerwcu w większości województw odnotowano przyrost wolnych miejsc pracy, natomiast spadek zaobserwowano wyłącznie w woj. opolskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim i podlaskim.

Branża budowlana ma problem. Liczba upadłości firm będzie rosła

"Pod względem tendencji rozwojowych na rynku wolnych miejsc pracy w dłuższej perspektywie, w okresie ostatnich czterech lat największy wzrost odnotowaliśmy w woj. mazowieckim, a następnie w woj. dolnośląskim oraz śląskim. W najmniejszym stopniu rynek rozwinął się w woj. lubelskim" - czytamy dalej.

Pracy więcej dla fizycznych

W czerwcu najwięcej wolnych miejsc pracy przybyło dla pracowników fizycznych - co piąta nowa oferta pracy tego typu dotyczyła zatrudnienia sezonowego, podano także.

Formalności barierą w zatrudnianiu Ukraińców:

"Następne pod względem dynamiki ofert pracy były kategorie zawodów zaliczających się do nauk społecznych, kolejno - usługowych, a na końcu - ścisłych i inżynieryjnych. Spoglądając z dłuższej perspektywy na rynek internetowych ofert pracy, największy jego rozwój wystąpił dla zawodów usługowych, następnie dla przedstawicieli nauk ścisłych i inżynieryjnych, a na końcu - społecznych" - podsumował BIEC.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

