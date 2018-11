Pół miliona Ukraińców może wyjechać z Polski. PKB spadnie o 1,6 procenta

Zdaniem ekspertów uniknięcie takiego scenariusza będzie możliwe dzięki stworzeniu spójnej polityki migracyjnej, ukierunkowanej w dużej części na mądre przyjmowanie imigrantów zarobkowych ze sprawdzonych kierunków.

- Z niepokojem obserwujemy sytuację związaną z problematyką niedostatecznej podaży pracy w Polsce, a co za tym idzie, z powiązanym z nią brakiem rąk do pracy, o którym coraz częściej głośno w mediach ogólnopolskich. Od 2016 roku postulujemy stworzenie spójnej polityki migracyjnej, zakładającej maksymalnie uproszczoną procedurę zatrudniania obywateli Ukrainy i innych nacji, których przedstawiciele już dzisiaj w Polsce pracują i przyczyniają się do tworzenia PKB - twierdzi Jakub Bińkowski, ekspert ZPP.

Jego zdaniem dalszym krokiem - w kontekście gospodarczym - związanym z uzupełnianiem niedoborów na rynku pracy, powinno być stworzenie przejrzystej ścieżki uzyskania prawa stałego pobytu, a następnie obywatelstwa dla imigrantów zza wschodniej granicy Polski. Według szacunków Narodowej Rady Ludnościowej, do 2050 roku Polska powinna przyjąć 5 milionów imigrantów zarobkowych, aby utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju gospodarczego.

Z analogiczną sytuacją mierzą się praktycznie wszystkie państwa Unii Europejskiej, w których również występują istotne niedobory ludności w wieku produkcyjnym.

- Jest to bardzo duże zagrożenie nie tylko dla aktualnego tempa rozwoju gospodarczego, które w sytuacji, w której coraz mniej osób pracuje, a coraz więcej pobiera świadczenia, musi zmaleć, ale również dla stabilności repartycyjnego systemu emerytalnego, a w konsekwencji sytuacji budżetów - komentuje Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute.

Eksperci zauważają, że od 11 czerwca 2017 roku obywatele Ukrainy nie potrzebują wiz, by wjechać na terytorium UE, przy czym uprawnienie to zostało ograniczone do 90 dni w ciągu pół roku, a wyjazdy można odbywać w celach biznesowych, turystycznych i rodzinnych. Spowodowało to, że w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowych przepisów granicę UE przekroczyło bez wiz ponad 95 tysięcy Ukraińców.

Jednocześnie dynamika imigracji zarobkowej do Polski z kierunku wschodniego znacznie spadła. Z danych MRPiPS wynika, że w pierwszym półroczu 2018 zarejestrowano o 13 proc. mniej oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi niż w roku ubiegłym, co stanowi odwrócenie trendu z ostatnich kilku lat.

- Niestety z niepokojem stwierdzamy, że to Niemcy dzisiaj przygotowują się do otwarcia swojego rynku dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Rząd niemiecki chce bowiem zwiększyć napływ wykwalifikowanej siły roboczej i dostosować go do potrzeb rynku pracy - mówi Katarzyna Niemyjska, z ZPP.

Niemyjska wylicza, że realizacja przez Niemców zaprezentowanego planu będzie miała negatywny wpływ na polską gospodarkę. Według szacunków w umiarkowanym wariancie, zakładającym odpływ z rynku pracy 500 tysięcy imigrantów z Ukrainy, potencjalny uszczerbek PKB wyniesie 1,6 proc., co stanowi 1/3 dynamiki wzrostu PKB Polski w 2017 roku. W kontekście zbliżającego się nieuchronnie spowolnienia gospodarczego strata ta byłaby jeszcze bardziej dotkliwa.

