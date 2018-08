Hindusi chętni do pracy w Polsce. Konsulat nie wyrabia z rozpatrywaniem wniosków

Fot. Bartek Syta / EastNews Polskie firmy chcą zatrudniać Azjatów. Nie tylko do rozwożenia jedzenia

Nie tylko Uber Eats. Hindus jest świetnym spawaczem czy murarzem, a Hinduska szwaczką. Nie piją i znają angielski. Wniosków o wizę do Polski jest tak dużo, że urzędnicy nie wyrabiają z ich wystawianiem.

- Słyszałem, że 30 tysięcy Hindusów czeka na wjazd do Polski, a Konsulat RP w New Delhi nie wyrabia z rozpatrywaniem wniosków – mówi money.pl Jacek Zieliński z Promoman, który zajmuje się rekrutowaniem Azjatów do pracy w Polsce. Jak dodaje, codziennie odbiera po 20 telefonów w sprawie zatrudnienia. Dzwonią polskie firmy i pytają o możliwość ściągnięcia do pracy Azjatów. Nie tylko Hindusów, ale też Nepalczyków czy Bengalczyków.

Jak podkreśla Zieliński, do pracy ściąga tylko ludzi z doświadczeniem. Znają język angielski i mają certyfikaty. A do tego nie piją. Na to ostatnie najbardziej skarżą się pracodawcy. Albo na to, że Ukrainiec potrafi rzucić pracę z dnia na dzień, bo dostał lepszą stawkę u konkurencji. Z tych względów pracodawcy są w stanie zapłacić Azjatom nawet więcej niż sąsiadom zza Buga.

Czytaj także: Ukraińców i Białorusinów nie wystarczy. Nowe drogi i tory zbudują Hindusi?

Jacek Zieliński swoją firmę rekrutacyjną prowadzi w Bangladeszu. Nie ma dnia, by polscy przedsiębiorcy nie pytali się o budowlańców, spawaczy, szwaczki czy pracowników do zakładów produkcyjnych i przetwórczych. Ponadto dla wielu Ukraińców Polska jest teraz tylko przystankiem. Zazwyczaj jadą dalej, do Niemiec. Stąd azjatyccy pracownicy w najbliższych latach mogą stać się nową siłą pracowniczą na miarę pracowników z Ukrainy.

Na przyjazd do pracy w Polsce namawiają ich rodacy. W popularnym serwisie w internecie mnożą się filmy, na których Azjaci zachwalają życie w naszym kraju. Chcą tu ściągnąć swoich bliskich, mówią o wolnych miejscach pracy i o warunkach lepszych niż w ich krajach. Do tego zachwycają się polską naturą.

Zobacz też: W Polsce brakuje rąk do pracy

Nepal pozwala na wyzysk

Amnesty International alarmuje, że rząd Nepalu lekceważy liczne przypadki oszustw i wymuszeń w branży rekrutacji pracowników. Do tego naraża pracowników-migrantów na wyzysk za granicą i pozostawia ich z rujnującymi życie długami.

W związku z tym, że w Nepalu brakuje godnych ofert pracy, coraz większa liczba Nepalczyków szuka pracy za granicą. Każdego roku ponad 400 tys. osób wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia.

Czytaj także: Kubanka z The Voice of Poland kontra urząd ds. cudzoziemców. "Chcę zostać w Polsce"

Pracownicy z Azji są atrakcyjni dla polskich firm z kilku względów. Po pierwsze są pracowici. Po drugie mają doświadczenie w branżach, które w Polsce praktycznie przestały istnieć.

- Polscy spawacze dawno wyjechali do Norwegii i tam zarabiają olbrzymie pieniądze. Polskie firmy nie są w stanie takich wyłożyć, a spawaczy potrzebują. Podobnie ma się sprawa z murarzami, ludźmi od zbrojeń, cieślami. I takich pracowników ściągamy do Polski – mówi Jacek Zieliński.

Do pracy w Polsce bliżej z Nepalu niż z Szydłowca

Polska jest jednym z krajów najsilniej przyciągających obcokrajowców do pracy. - Paradoks polega na tym, że łatwiej jest przyjmować imigrantów, niż aktywizować własnych obywateli - komentuje Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker.

Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w Polsce pracuje około 1,5 mln cudzoziemców, a resort zastanawia się nad wprowadzeniem udogodnień dla imigrantów z większej liczby krajów, między innymi z Filipin i Wietnamu, a być może nawet z Nepalu.

Obecnie na podstawie oświadczeń firm o zamiarze zatrudnienia pracownika, czyli bez obowiązku posiadania pozwolenia na pracę, mogą być zatrudniani obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, o ile okres pracy nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Planowane jest wydłużenie tego okresu do 18 miesięcy oraz wprowadzenie ułatwień w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę. Prowadzone są też prace nad zmianą zasad polityki migracyjnej, w tym także mające na celu zachęcenie obcokrajowców do pozostawania w Polsce na dłużej, a nawet na stałe.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl