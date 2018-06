Ponad 40 proc. wzrostu w dwa dni. Prairie studzi emocje inwestorów

Fot. Dominik Gajda/REPORTER Prairie Mining powstrzymuje entuzjazm inwestorów, ale akcje nie przestają rosnąć

W dwa dni akcje australijskiej Prairie wzrosły na polskiej giełdzie o 41 proc. Wszystko na bazie chęci nawiązania współpracy przez JSW. "To wstępny etap rozmów" - informuje Prairie.

We wtorek o 24 proc., w środę kolejne 13 proc. - akcje Prairie Mining wzrosły w ciągu dwóch dni z poziomu 1,02 zł do nawet 1,48 zł. To dalszy ciąg euforii po wypowiedzi Daniela Ozona, prezesa JSW dla PAP.

- Teoretycznie jest opcja przejęcia całego Prairie, jak i poszczególnych aktywów - zapowiedział w poniedziałek wieczorem Ozon.

Zarząd Prairie Mining poczekał z komentarzem do środy. Według przesłanego komunikatu, rozmowy między Prairie Mining Limited a JSW są nadal na wstępnym etapie.

Notowania akcji Prairie Mining w ostatnim tygodniu





Zobacz też: Tragedia w kopalni Zofiówka. W Jastrzębiu-Zdroju ogłoszą żałobę

"Negocjacje komercyjne pozostają na wstępnym etapie i nawet jeśli przerodzą się w dyskusję nad szczegółowymi warunkami transakcji, nie może być pewności, czy jakakolwiek transakcja zostanie uzgodniona, ani co do potencjalnej formy takiej transakcji" - podała spółka.

Tylko "Dąbieńsko", czy też "Jan Karski"?

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku.

W sprawie tej pierwszej toczy się spór z Ministerstwem Środowiska. Koncesja poszukiwawcza wygasła, a resort nie zgodził się wydać zgody na umowę użytkowania z tzw. prawem pierwszeństwa, wskazując m.in. na niezłożenie wniosku o koncesję wydobywczą. Wniosek o taką koncesję złożyła już Bogdanka, ale na jakiekolwiek rozstrzygnięcia trzeba zaczekać do decyzji sądu.

Prairie spodziewa się dalszej wymiany informacji z JSW - podała spółka. Pod koniec marca JSW zawarła z Prairie umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia Prairie do JSW w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej dwóch projektów węglowych Prairie w Polsce.

Najprawdopodobniej w rozmowach szczególnie podejmowana jest sprawa koncesji wydobywczej na Dębieńsko. Prairie kupiło ją w 2016 roku od stojącego na granicy bankructwa NWR za 2 mln euro. Spekuluje się, że cena sprzedaży na rzecz JSW może być dużo wyższa.

Dla JSW ta kopalnia jest bardzo interesująca, bo są tam złoża wysokiej jakości węgla typu 35, którego JSW jest największym producentem w Unii Europejskiej. Szacuje się, że koszt wydobycia może być tam bardzo niski - około 47 dolarów za tonę. Potencjalna roczna produkcja oceniana jest na 2,6 mln ton, a obecne "życie" kopalni określa się na 26 lat stabilnej produkcji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl