Prałat Mobile, woda i wino. W tle jeden człowiek

Chrystus jeździłby mercedesem

- Gdyby Chrystus Pan żył za naszych czasów, też jeździłby mercedesem - mówił w wywiadzie dla miesięcznika "Sukces" w 1997 roku. - Lubię luksus. A kto go nie lubi? Każdy lubi, tylko nie wszyscy się do tego przyznają - zapewniał na łamach "Super Expressu" dekadę później.

Do żadnej działalności biznesowej jednak się nie przyznawał. - Pochodzę z rodziny kupieckiej, ale nigdy o karierze biznesmena nie marzyłem - mówił. - Nigdy biznesu żadnego nie uprawiałem - przekonywał.

Jeśli proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku nie był biznesmenem, to z pewnością był sprawnym organizatorem. Udowodnił to, gdy w latach 80. na plebanię szerokim strumieniem płynęła pomoc z Zachodu - dary i pieniądze przeznaczone dla najbardziej potrzebujących.

Jankowski pomagał domom dziecka, szpitalom, czy represjonowanym opozycjonistom, ale o żadnych przejrzystych rozliczeniach finansowych nie było wówczas mowy. Konspiracja przed służbami PRL i zaufanie do bohaterskiego prałata nie skłaniały jednak do zadawania pytań.

Luksus zaczął jednak kłuć w oczy w czasach III RP. Co więcej, przywykły do bycia w centrum uwagi ksiądz zaczął prowokować ostrymi komentarzami politycznymi i antysemickimi wtrętami w kazaniach, za które czasem spotykały go kary kościelne.