Pralnia pieniedzy w estońskim oddziale Danske Bank. Prezes zrezygnował

Przyznał - jak podaje "Financial Times" - że "szereg poważnych braków" w systemie kontroli i zarządzania największym duńskim bankiem umożliwił wykorzystanie estońskiego oddziału do podejrzanych transakcji w latach 2007 – 2015.

Przez niewielki oddział w Estonii przepłynęły płatności w kwocie blisko 235 mln dolarów – to dziewięciokrotnie więcej niż wynosi PKB tego kraju. Trudno wyjaśnić, dlaczego zarząd nie zareagował, mając wiedzę o tak ogromnych przepływach.

Dochodzenie prowadzone w Estonii i w Danii wyjaśni, jak mogło dojść do nieprawidłowości i jak to się stało, że zarząd nie zareagował, widząc tak trudne do wyjaśnienia transakcje. W sierpniu także amerykańskie władze postanowiły przyjrzeć się sprawie.