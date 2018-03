Pralniomaty znikają z rynku. Rafałowi Brzosce nie udało się powtórzyć sukcesu Paczkomatów

Fot. Andrzej Stawiński/REPORTER Pralniomaty nie powtórzyły sukcesu Paczkomatów.

Od 15 marca Pralniomaty Hi'Shine nie są już dostępne dla klientów indywidualnych. Wprowadzana na polskim rynku od 2014 roku usługa wzorowana na Paczkomatach InPost nie przyjęła się. Nie pomogło ani zaangażowanie Rafała Brzoski, ani dofinansowanie ze środków unijnych.

Miała to być usługa, która zrewolucjonizuje codzienne życie Polaków. Były też śmiałe plany ekspansji za granicą. Wkładamy brudne ubrania do przegródki jak przesyłkę do Paczkomatu, a nazajutrz odbieramy je czyste i wyprasowane.

W projekt osobiście zaangażował się Rafał Brzoska, twórca Paczkomatów. Technologię dostarczył InPost, a usługi pralnicze wzięła na siebie sieć 5aSec. Właścicielem i operatorem Pralniomatów jest firma Aqmet z Bielska-Białej.

- Paczkomaty InPost spotkały się w Polsce i za granicą ze znakomitymi reakcjami klientów. Podobne plany mam w odniesieniu do usługi prania - mówił Brzoska we wrześniu 2014 roku. - To krok milowy w usługach dla konsumentów - deklarował.

Pomysł powtórzenia sukcesu Paczkomatów InPost jednak nie powiódł się. 15 marca na stronie operatora pojawiła się krotka informacja o "zakończeniu świadczenia usługi Pralniomatów HiShine dla klientów indywidualnych".

Nie można już nadawać nowego prania, a nadane wcześniej pranie będzie można odebrać w Pralniomatach tylko do poniedziałku. Potem ubrania trafią do pralni 5aSec. Usługi mają być teraz dostępne tylko dla klientów biznesowych. Nie wiadomo, czy oznacza to, że Pralniomaty znikną z ulic.

Money.pl zwrócił się do firmy Aqmet z prośbą o wyjaśnienie powodów zakończenia świadczenia usług dla klientów indywidualnych i podanie informacji, jak w praktyce ma wyglądać świadczenie usług dla firm. Pytania wysłaliśmy także do InPost.

Projekt Pralniomatów został częściowo sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.