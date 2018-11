Prawie 42 mld zł przychodów ubezpieczycieli w pierwszym półroczu. Nowy raport KNF

Wideo: klienci sami zdecydują, co chcą w polisie. Nadchodzą zmiany w ubezpieczeniach

"Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 32,12 mld zł i była o 1,73 proc., czyli o 550 mln zł wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W przypadku zakładów ubezpieczeń na życie spadek wpływów ze składek wyniósł nieco ponad miliard złotych - do 11,1 mld zł. Największy wzrost wpływów ze składek miał miejsce w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W przypadku AC przychody wzrosły o jedną dziesiątą, czyli o 0,39 mld zł, do 4,22 mld zł. Z kolei wpływy z OC wzrosły o 4,7 proc., czyli o 0,34 mld zł, do 7,69 mld zł.