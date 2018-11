Prawnik, którego szef KNF polecał Czarneckiemu, pracuje u Solorza-Żaka

"Gazeta Wyborcza" potwierdziła w rozmowie z Kowalczykiem, że jest on obecnie członkiem rady nadzorczej Plus Banku. Kto go do niej rekomendował? - Rozmawiałem z prawnikami pana Zygmunta Solorza - odpowiada gazecie. Przyznaje, że zna miliardera i zasiada z nim w radzie banku.

Na pytanie o to, dlaczego prawnicy Solorza zwrócili się akurat do niego, Kowalczyk odpowiada krótko: - Myślę, że na tym zakończymy rozmowę. Jednak wywiad ma ciąg dalszy. Prawnik jest pytany o to, kto rekomendował go do rady nadzorczej GPW, w której zasiadał przez cztery miesiące w 2017 roku. Odpowiada, że nie pamięta.

Kowalczyk mówi, że nie dziwi go, że prawnicy Solorza zaproponowali mu wejście do rady nadzorczej Plus Banku. Radca, który ma obecnie kancelarię w Częstochowie, tłumaczy też, jakie ma doświadczenie w tej branży bankowej. - Pracowałem przez wiele lat w banku na początku mojej kariery zawodowej - mówi gazecie.

Jak uściśla, był zatrudniony w nieistniejącym już Prywatnym Banku Częstochowa. Zaczynał w nim od stanowiska referenta, a skończył - "o ile dobrze pamięta" - na byciu naczelnikiem biura spółki.

Dodaje, że pisał też pracę magisterską z prawa bankowego. - Mam wiele doświadczeń zawodowych, pracuję wiele lat w tym zawodzie, m.in. wykładałem dla aplikantów radcowskich sprawy z prawa bankowego i finansowych zagadnień - kontynuuje.

Zapewnia, że do rady nadzorczej Plus Banku nie rekomendował go szef KNF i nigdy z nim o tym nie rozmawiał.

We wtorek Kowalczyk zapewniał też, że nic nie wiedział o tym, że Marek Chrzanowski rekomendował go Leszkowi Czarneckiemu jako prawnika godnego zatrudnienia, który pomoże - za zasugerowaną przez szefa KNF pensję - w restrukturyzacji banku.

1h temu mnmWstyd Panie Solorz ale dlaczego mnie to nie dziwi ??? 1h temu sbdziwne te wielkie fortuny w Polsce?.zawsze mają początek w SB,WSW-WSI . 1h temu JDAle bagno!

