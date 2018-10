Prezes NBP: Stopy prawdopodobnie bez zmian do końca 2019 roku

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Na razie sytuacja jest bardzo stabilna i zakładam, że w 2019 r. też taka będzie - powiedział Glapiński

Nie będzie podwyżki stóp procentowych. Przynajmniej do końca przyszłego roku - ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, Adam Glapiński.

- Nigdy nie zapowiadałem stabilności do końca 2020 roku - zastrzega szef NBP. - Odważnie wybiegałem w przód i powiedziałem, że z olbrzymim prawdopodobieństwem stabilne stopy mogą być do końca 2019 roku, a gdyby nic się nie zmieniło, to dalej - dodaje.

Stabilna wysokość stóp procentowych to dobra informacja dla spłacających kredyty. Perspektywa braku ich podwyżek wpłynie bowiem na wysokość miesięcznej raty. Wygląda na to, że do końca przyszłego roku pozostaną one bez zmian.

Glapiński zaznaczył jednak, że co do 2020 r. to "nie śmie" rozwijać żadnych przewidywań. Uważa bowiem, że to zbyt odległy okres. - Na razie sytuacja jest bardzo stabilna i zakładam, że w 2019 r. też taka będzie - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Podtrzymała też ocenę, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego.

