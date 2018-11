Prezydent podpisał ustawę o nadzorze finansowym. W tle afera KNF

Wideo: prezydent Andrzej Duda o nagraniu: "Ja podchodzę do tego bardzo ostrożnie"

To właśnie to nowe uprawnienie KNF jest jednym z kluczowych elementów tzw. afery KNF, w której zarzuty usłyszał już Marek Chrzanowski. W nagranej przez Leszka Czarneckiego rozmowie z marca, były już szef KNF straszył bankiera "planem Zdzisława", czyli wprowadzeniem przymusowego przejmowania zagrożonych banków, co zagrażało właśnie bankom Czarneckiego.