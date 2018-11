W Senacie dyskusja ws. ustawy o KNF. Borusewicz: To doprowadzi do wywłaszczania

- Ustawa dąży do utworzenia możliwości wywłaszczania z własności, w tym przypadku w systemie bankowym. System finansowy jest krwiobiegiem, powstaje podejrzenie, że ktoś chce go zakłócić. Przejąć nie w celach poprawy sytuacji, ale innych, sobie tylko wiadomych – powiedział Bogdan Borusewicz, senator PO i wicemarszałek izby wyższej.

- Wybór, który państwa europejskie i nie tylko miały w okresie wielkiego kryzysu był niewielki, budżety państw były obciążane. Teraz obciążani będą właściciele banków i to właściciele banków powinni za 1 zł czy za 1 euro oddawać banki, jeśli nie potrafią nimi rządzić – odpowiedział senator PiS Grzegorz Bierecki, sprawozdawca projektowanej ustawy.

Senat zajmuje się ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

O wstrzymanie się od prac nad ustawą, w związku z aferą KNF, wnioskuje opozycja. Senacka komisja budżetu i finansów zarekomendowała przyjęcie przepisów bez poprawek. Na pytania senatorów odpowiadali już: senator sprawozdawca Grzegorz Bierecki z PiS oraz wiceminister finansów Leszek Skiba.

Zdaniem wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, PiS powinien wstrzymać się z pracami nad ustawą do czasu wyjaśnienia afery KNF.

- Wprowadza się możliwość wywłaszczenia, przejęcia banku przez inny bank za tzw. złotówkę, bez jakichkolwiek zasad. I to wywołuje pytania o intencje. Dlaczego ten zapis w ustawie pojawił się w tym momencie, w takim trybie, natychmiast? – pytał retorycznie Borusewicz.

Jak dodał, niepokój budzi fakt, że poprawka do ustawy pojawiła się w momencie, w którym wyciekły nagrania dotyczące afery KNF.

- Zapis pojawił się w momencie, kiedy wyciekły taśmy dotyczące tego, co działo się na zapleczu KNF. Jest tu wyraźny związek czasowy. Tym bardziej trzeba się było wycofać z tej ustawy i poczekać, aż ten kryzys wywołany taśmami zostanie rozstrzygnięty. W tej chwili mamy sytuację zaskakującą, a brniecie w to dalej – powiedział wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Senator PiS Aleksander Bobko powiedział, żeponurą rzeczywistością od 2000 r. stało się ujawnianie nagrań „nie wiadomo skąd i nie wiadomo przez kogo”, po czym dochodziło do zmiany władzy.

- SLD - afera Rywina. PO - afera Sowy. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że za trzecim razem to się nie uda i moja formacja wyjdzie z tego zakrętu. Natomiast jest to ponura dla mnie refleksja co do tego, jak funkcjonuje państwo i jak funkcjonują służby. Mamy pewną wątpliwość czy nie gramy w takt muzyki, którą nie wiadomo kto do końca nam gra – stwierdził Bobko.

- Po tym czego się dowiedzieliśmy obywatele nie mogą mieć żadnego zaufania do państwa. Jeżeli uważacie, że to jest normalne, że jakiś urzędnik przy szumidle składa propozycja – jak to mówicie – oligarsze, to ja się zastanawiam, co się dzieje w naszym państwie, czego się dopuszczacie. A mamy do czynienia, wszystko na to wskazuje, z największą aferą dotychczas, bo żadna afera w Polsce nie sięgnęła tak wysokich szczebli władzy i tak wysokich urzędów, jak KNF – dodała senatorka PO Barbara Zdrojewska.

- System finansowy w Polsce jest w niebezpieczeństwie. Składam poprawkę o odrzucenie tego projektu ustawy. A jeśli nie macie tyle odwagi, by to odrzucić, to chociaż dajcie wyraz swojej determinacji o dobre prawo i odrzućcie poprawkę posła Smolińskiego. Dwuetapowo składam taką poprawkę – powiedział senator PO Leszek Czarnobaj.

Procedowana w Senacie ustawa zakłada m.in. wprowadzenie przepisów, które umożliwią przejmowanie banków komercyjnych i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością, przez banki znajdujące się w lepszej kondycji.

Proces ten mógłby być wsparty środkami z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Takie przejęcia będą się odbywały na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego za zgodą banku przejmującego.

Nowelizacja rozszerza też skład KNF o przedstawicieli premiera, ministra koordynatora służb specjalnych oraz prezesów UOKiK i BFG.

Senatorowie PO i PiS zgłosili poprawki do ustawy, tą w czwartek ponownie zajmie się senacka komisja budżetu.

Senatorowie opozycji chcą odrzucenia całej ustawy, a także wykreślenie artykułu, umożliwiającego przejmowanie banków znajdujących się w kłopotach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Zobacz też: Prezes PKO BP ocenia imperium Czarneckiego. "Jego banki zapracowały na swoją trudną sytuację"

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 2h temu m-53Takie straszenie, takie Hiobowe wieści a tu akcje banków Czarneckiego 20% w górę, WIG 20 w górę nawet złoty lekko się umacnia. Czy senator Borusewicz … Czytaj całość 52 min. temu luluBorusewicz niech się nie wysila za bardzo, bo mu mózg się przegrzeje. Szkoda by było jednej z 20 tysięcy "legend" Solidarności 1h temu WaldekCzas na nauczycieli to najbardziej beznadziejne środowisko i mają super Zalewska, ale muszą się wziąć i walczyć. Tylko te ich protesty to jak tak ten … Czytaj całość Rozwiń komentarze ( 3 )

Wybrane dla Ciebie