Ustawa o KNF w Senacie. Bierecki: "Być może jest niekorzystna dla Czarneckiego"

- W treści zapisu rozmowy Czarneckiego z Chrzanowskim nie znajduje się jakakolwiek propozycja korupcyjna. Pojawia się w opowieści do tego stenogramu, którą przedstawiał pełnomocnik pana Czarneckiego (mec. Roman Giertych – przyp. red.) – stwierdził senator PiS Grzegorz Bierecki.

- Być może rzeczywiście jest ona niekorzystna dla niektórych inwestorów działających na rynku finansowym w Polsce. Być może jest ona też niekorzystna dla pana Czarneckiego. Niemniej jednak nie są to powody, mając na uwadze stabilność sektora finansowego, by wstrzymać prace nad tą ustawą – podkreślił Bierecki.

Inny senator PiS Arkadiusz Grabowski zasugerował, że w sprawie prac nad ustawą o KNF opozycja używa kanistra z benzyną, którą dolewa do ognia przy sprawach dotyczących polskiego sektora finansowego.

Odpowiedział na to senator PO Władysław Komarnicki.

- Nie zgadzam się z tym, że opozycja dolewa benzyny do ognia. Dyskutujemy tutaj o ludziach, którzy ciężko pracowali i ogromne pieniądze z tej ciężkiej pracy zdeponowali. Cieszę się, że senator sprawozdawca zaczął mówić o tym z powagą – stwierdził Komarnicki.

- Osobą pełniącą w tej chwili obowiązki szefa KNF jest wskazany przez pana premiera wiceprzewodniczący Pachucki, którego profesjonalizmu nikt nie kwestionuje, jest też znakomitym prawnikiem. Jest to osoba, która z całą pewnością spełnia wymogi określone w ustawie i co do której nikt nie wysuwa zarzutów – odpowiedział senator Bierecki.