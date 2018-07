Jest wniosek o areszt dla prezydenta Żyrardowa. Chodzi o ustawianie przetargów

Fot. CBA Prokuratura wnioskuje o areszt dla prezydenta Żyrardowa

Prezydent Żyrardowa Wojciech J. oraz dwaj biznesmeni z Rewala i Gryfic usłyszeli zarzuty, w stosunku do samorządowca dodatkowo zawnioskowano o areszt. Według prokuratury mieli ustawiać przetargi nad Bałtykiem.

Cała trójka została w piątek zatrzymana przez agentów CBA. - Zatrzymane w piątek osoby podejrzane są o ustawianie przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości w nadmorskiej gminie Rewal - powiedział PAP Maciej Meler, rzecznik prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim.

Chodzi między innymi o przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości przy ul. Klifowej w Rewalu. Były położone blisko plaży i miały być warte ok. 1,5 mln zł. Przed sprzedażą należały one do gminy Żyrardów.

Zdaniem prokuratury w zamian za 80 tys. zł prezydent miał przekazywać dwóm przedsiębiorcom informacje o przetargu – na przykład liczbę potencjalnych zainteresowanych, ale nawet taktykę, która miała być przyjęta podczas licytacji.

Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o trzymiesięczny areszt dla prezydenta Żyrardowa. Wobec dwóch pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - podaje PAP. Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat więzienia.

