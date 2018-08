Program Dobry start. Już 1,1 mln wniosków o 300+

Jest ogromne zainteresowanie świadczeniem "Dobry start” - mówi w programie "Money.To się liczy" wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Wpłynęło już 1 mln 100 tys. wniosków.

300 zł ma pokryć wydatki na szkolną wyprawkę. Wnioski o wypłatę wyprawki szkolnej w ramach programu " Dobry start " można składać on-line od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia jest to także możliwe drogą tradycyjną .

Dla kogo 300+ ?

W ramach programu "Dobry start" nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Nie jest istotna również liczba posiadanych dzieci, jak w przypadku 500+. Wyprawka+, w założeniu, ma przysługiwać na każde uczące się dziecko - wychowujące się w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Program obejmie dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do chwili ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, czas pobierania świadczenia można przedłużyć do dwudziestych urodzin. Niepełnosprawni uczniowie będą mogli pobierać pieniądze aż do 24. roku życia.