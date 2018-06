"Wyprawka+": już od 1 lipca będzie można wypełnić wniosek, by dostać 300 zł na szkolne wydatki

Fot. Piotr Hukalo Pieniądze z programu "Dobry start" mogą byc przeznaczone na szkolne przybory, ale rodzice mogą zadecydować inaczej

Od 1 lipca rodzice uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą składać wnioski o wypłatę pieniędzy w ramach programu "Dobry start", popularnie nazywanego "Wyprawka +" lub po prostu "300 +". Wiemy już, w jaki sposób wypełnić wniosek.

300 zł na wyprawkę szkolną uczniowie dostaną jeszcze przed pierwszym dzwonkiem we wrześniu tego roku. Te pieniądze w zamyśle rządu mają być przeznaczone na zakup książek i przyborów szkolnych, ale równie dobrze rodzice mogą zadecydować o spożytkowaniu ich na inny dowolny cel.

Program obejmie dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do chwili ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, czas pobierania świadczenia można przedłużyć do dwudziestych urodzin. Niepełnosprawni uczniowie będą mogli pobierać pieniądze aż do 24. roku życia.

Pieniądze będą wypłacane raz w roku.

Od 1 lipca wnioski można składać na platformie Emp@tia



Wniosek o świadczenie będzie można złożyć od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – w urzędzie. Już za kilka dni będzie on dostępny na portalu Emp@tia.

Czytaj też: Wyprawka 300+ także dla dzieci z domów dziecka. Pieniądze będą dostawać do 20. roku życia

Kto nie ma konta, powinien jak najszybciej je założyć. Aby móc składać wnioski, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK.



Szczegółowe wskazówki, jak to zrobić, znajdziemy pod tym linkiem.

Zobacz też: Rząd da 300 zł na wyprawkę szkolną, a co z darmowymi podręcznikami? Wiceminister Marczuk wyjaśnia

Po 1 sierpnia złożymy wniosek w urzędzie

Elektroniczny wniosek nie jest jeszcze dostępny, ale ministerstwo przedstawiło już formularz wniosku, który można złożyć w urzędzie. Jest dostępny pod tym adresem https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie.

Ma aż 9 stron, ale to nie powinno nikogo zrażać, bo przewidziano w nim miejsce na pięcioro dzieci.

W pierwszej kolejności określamy organ właściwy dla prowadzenia sprawy – jest nim wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.



mat. własne

W kolejnej części wnioskodawca podaje swój pesel i adres zamieszkania. Można podać też numer telefonu i adres mailowy. Nie są to dane obowiązkowe, ale w razie problemów usprawnią kontakt.

Na kolejnych stronach rodzice wpisują dane dotyczące dzieci: numer pesel, datę urodzenia, a w przypadku dzieci w wieku 6-9 lat także sprecyzować, czy będzie uczęszczało do przedszkola lub zerówki. W pouczeniu czytamy, że to dlatego, że świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola.



oprac. własne

Następnie wpisujemy rodzaj szkoły (podstawowa, ponadpodstawowa), do której będzie uczęszczało dziecko – oraz jej dane adresowe.

Czytaj też: 300+ nie dla każdego. Wszystko co musisz wiedzieć o nowym programie PiS

Na stronie siódmej znajdują się pouczenia i oświadczenia. Po zapoznaniu się z nimi możemy złożyć podpis i dokument nadaje się do złożenia w urzędzie.

Gdzie złożyć wniosek o "Wyprawkę+"?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+". Aby dowiedzieć się, która instytucja jest właściwa, warto zadzwonić do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Kto złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzyma nie później niż 30 września.

Świadczenie z programu "Dobry Start" jest zwolnione od podatku, więc rodzic otrzyma je w pełnej wysokości.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl