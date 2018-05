Ministerstwo kroi projekt e-Podatków i rezygnuje z 80 mln zł dotacji

Fot. Beata Zawrzel/REPORTER Ministerstwo rezygnuje z 80 mln dotacji. Cały projekt kosztował ok. 100 mln.

Resort finansów rezygnuje z centralizacji VAT i CIT - projektu, za który odpowiadała firma Sygnity. Decyzja oznacza rezygnację z 80-milionowej dotacji, choć cały system e-Podatki kosztował już do tej pory 97 milionów złotych.

- Decyzja była podyktowana stwierdzonymi znacznymi opóźnieniami Sygnity w realizacji harmonogramu umowy - tak według "Pulsu Biznesu" brzmi uzasadnienie decyzji ministerstwa.

Sygnity już kilka lat pracuje nad centralnym systemem VAT, który miał być gotowy w 2017 r. MF zrezygnowało z dotacji, ale umowa z firmą pozostaje w mocy. Pod koniec kwietnia Sygnity otrzymało natomiast informację o 27 mln zł kary w związku z e-Podatkami.

Choć resort finansów rozpoczął prace nad systemem e-Podatki w 2007 roku, to niewiele wskazuje na to, by mógł być szybko gotowy. - Niektóre elementy mają kilkuletnie opóźnienie, wykonawca pokłócił się z dostawcą technologii, czyli amerykańską firmą Fast Enterprises - donosi "PB".

Rząd chce wprowadzić e-paragony. Koniec z wyblakłym papierem. Zobacz wideo:

Tymczasem resort ma kolejny pomysł na centralizację systemów podatkowych. Miałby to być nowy system Poltax Plus, bazujący jednak na już działającym, choć rozproszonym po różnych lokalizacjach Poltaksie. Według "Pulsu" projekt jest we wstępnej fazie, ale ma zielone światło od władz resortu.

Czytaj też: Morawiecki przekonuje, że rządzący nie mają wpływu na cenę benzyny. Na Twitterze zawrzało

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl