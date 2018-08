Prokuratura nie radzi sobie z cyfryzacją. 100-milionowy projekt wisi na włosku

- Prokuratura Krajowa poinformowała nas o braku możliwości wytworzenia produktów i osiągnięcia celów projektu w określonym terminie, czyli do końca stycznia 2019 r. - potwierdził dziennikowi Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dodał, że PK zwróciła się z prośbą o wskazanie możliwości dalszego postępowania.

Co na ten temat ma do powiedzenia sama Prokuratura Krajowa? Na razie nie przekazała redakcji "PB" żadnego stanowiska. Zdaniem Szajnara jest jednak jeszcze szansa, by fundusze uratować, a przynajmniej jakąś jej część.