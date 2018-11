Protest policjantów, podatki, szczepienia. Pracowity dzień w Sejmie

Ostatni dzień posiedzenia Sejmu to tradycyjnie już blok głosowań. W nim posłowie zadecydują m. in. o losie obywatelskiej ustawy likwidującej obowiązek szczepień ochronnych. W czwartek za jego odrzuceniem w zdecydowanej większości opowiedziała się sejmowa komisja zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny.

Oprócz tego pod głosowanie poddana zostanie rządowa reforma podatkowa, a konkretnie zmiany mające wprowadzić uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Mowa tu m. in. o stworzeniu statusu "małego podatnika" w PIT i CIT dla firm o sprzedaży niższej niż 2 mln euro (dziś jest to 1,2 mln euro). Kosztem uzyskania przychodu może być też praca małżonka, a podatnik będzie mógł jednorazowo odliczyć stratę do wysokości 5 mln zł.