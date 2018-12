Idą trudniejsze czasy dla gospodarki. Cykl koniunkturalny jest nieubłagany

Pierwszy raz od ponad 4 lat ankieta przeprowadzana wśród menedżerów kilkuset polskich firm przemysłowych wskazuje na spowolnienie w sektorze. Obrazujący to indeks PMI spadł poniżej granicy 50 pkt , co jest poważnym sygnałem ostrzegawczym także w kontekście całej gospodarki, dla której przemysł jest jednym z fundamentów rozwoju.

Analogiczne indeksy są obliczane we wszystkich największych gospodarkach. Na tle innych krajów pod tym względem wypadamy blado. Znacznie lepsze nastroje panują w przemyśle naszych zachodnich sąsiadów, ale też w Czechach czy na Węgrzech, do których Polska często jest porównywana.

- Sam spadek PMI do poziomu 49,5 punktu jest jedynie symbolicznym sygnałem spowolnienia w polskim przemyśle, ale szczegóły płynące z badania nie napawają optymizmem - ostrzega Arkadiusz Balcerowski, analityk Domu Maklerskiego XTB. Wskazuje m.in. na spadek zamówień eksportowych, pierwszy od 2016 roku spadek produkcji oraz zmniejszenie zatrudnienia.

Jak głębokie może być spowolnienie? "Polska gospodarka zaczęła spowalniać po pięciu kwartałach bardzo silnego wzrostu PKB, ale zakładamy, że wytracanie tempa będzie stopniowe, z obecnych około 5 proc. do blisko 4 proc. w 2019 roku" - prognozują ekonomiści Santandera, komentując najnowszy odczyt indeksu PMI.

Podkreślają, że polska gospodarka wciąż wyróżnia się pozytywnie na tle innych, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego i brak nierównowag makroekonomicznych, ale na tym ładnym obrazku też już powoli pojawiają się drobne rysy. Coraz bardziej rozczarowują dane z rynku pracy, a to może zapowiadać pogorszenie perspektyw konsumpcji prywatnej. Ta ostatnia była jak do tej pory głównym motorem wzrostu gospodarczego, który byłoby trudno zastąpić, szczególnie w warunkach pogarszającego się otoczenia zewnętrznego.

Kwestia interpretacji

Jednocześnie ekonomiści mBanku przestrzegają przed przesadnym przykładaniem wagi do indeksu PMI i nadinterpretowaniem go. Jak tłumaczą, bariera 50 pkt ma w dużej mierze umowny charakter i nie odpowiada historycznie żadnej jakościowej zmianie, ani w alternatywnych wskaźnikach koniunktury, ani w "twardych" danych.

"O ile PMI jest użytecznym miernikiem krótkoterminowych wahań przetwórstwa i wygodną podstawą do narracji, o tyle jego obecny poziom z pewnością nie oddaje stanu całej gospodarki" - podkreślają.

Najnowsze prognozy Narodowego Banku Polskiego nie pozostawiają złudzeń. Najlepsze gospodarka ma już za sobą. Średni wzrost PKB w tym roku szacowany jest na 4,8 proc. W 2019 roku ma spowolnić do 3,6 proc. i do 3,4 proc. w 2020.

Gospodarka w cyklu

Model ekonometryczny wykorzystany w badaniach GUS wyraźnie pokazuje, że na horyzoncie czai się już coś poważniejszego niż tylko spowolnienie. Oczywiście to tylko teoretyczny model, ale dający do zrozumienia, że dobry czas się w końcu skończy. Taka jest natura gospodarki.

Z perspektywy konsumentów wskazanie miejsce w cyklu koniunkturalnym jest ważną wskazówką m.in. w odniesieniu do tego, co robić z oszczędnościami. Okres ekspansji jest dobrym czasem do podejmowania ryzyka i zarabiania m.in. na giełdzie. W czasie spowolnienia zalecane jest zdecydowane ograniczenie ryzyka i promowane jest posiadanie gotówki.