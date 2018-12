Polski PMI poniżej 50 punktów. Sugeruje spowolnienie w przemyśle

Prognozy zakładały utrzymanie wskaźnika na poziomie 50,4 pkt. Taką wartość przyjął w październiku . Już wtedy było to poważnym ostrzeżeniem, że spadek poniżej 50 pkt staje się coraz bardziej realny, ale nie spodziewano się, że stanie się to już teraz.

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 49,5 pkt. Sygnalizuje to pierwsze od ponad czterech lat ogólne spowolnienie tempa wzrostu polskiego sektora przemysłowego. Najnowszy odczyt uplasował się poniżej średniej długoterminowej na poziomie 50,6, kończąc tym samym rekordowy, ponad czteroletni okres nieprzerwanego wzrostu polskiego sektora przemysłowego - podkreśliła firma Markit, która przeprowadza badania we wszystkich największych gospodarkach świata.