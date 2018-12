Przemysław Saleta do kupienia w sieci. Sportowiec wchodzi na rynek z własnym tokenem

Przemysław Saleta to były polski kick-boxer i pięściarz wagi ciężkiej. Zdobył mistrzostwo świata w kick-boxingu oraz mistrzostwo Polski i Europy w zawodowym boksie. Celebryta czuje się dobrze nie tylko w ringu, ale też w nowych technologiach. Do spółki ze Szczepanem Bentynem (youtuber, CEO Pracowni Nowych Technologii) i Tomaszem Rozmusem (CEO kantoru Tokeneo) szykuje się do emisji własnej kryptowaluty.

SaletaCoin ma pojawić się na rynku 24 stycznia. Łącznie ma powstać ok. 21 mln coinów, ale do sprzedaży trafi mniejsza pula. Jaka? Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że walutę będzie można kupić w kantorze Tokeneo, a następnie handlować nią na innych giełdach. Szacuje się, że jeden SaletaCoin ma być wart 1 zł.

- Znani sportowcy wykorzystują własne tokeny przede wszystkim do celów marketingowych i większej aktywizacji swoich fanów. Podobnie będzie w przypadku SaletaCoin, za który dodatkowo będzie można nabyć szereg produktów, gadżetów czy usług jak np. wejść na treningi do klubów bokserskich Przemysława Salety. Ceny tych usług będą niższe, jeśli zapłacimy z nie kryptowalutą – tłumaczył money.pl Tomasz Rozmus, CEO Tokeneo.

Emisja personalnego coina nie jest skomplikowana. Trwa 15-20 min. Wystarczy założyć aplikację z portfelem do różnych kryptowalut, poinformować zainteresowanych o planowanej emisji (może to być dowolne medium), a następnie przeprowadzić emisję przy pomocy odpowiedniej platformy. Koszty takiej operacji są niewielkie. Platformy przeważnie pobierają 1 proc. od wszystkich wyemitowanych coinów.

Tokeny można potem odkupić albo handlować nimi na giełdach. Dużym walorem jest ich wymienność na inne wartościowe rzeczy np. usługi czy produkty. Co jest kluczem do powodzenia danego coina? Zaufanie społeczności do twórcy waluty i tego, co robi na co dzień.