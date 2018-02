Przerwy techniczne w polskich bankach. Sprawdź, gdzie w weekend będą problemy

Fot. Lech Gawuc/REPORTER Sobota i niedziela to dla banków najlepszy moment na przerwy techniczne. Dla klientów to problem

Ograniczenia w dostępie do konta, niedziałające karty i problemy z serwisem. Tak będzie wyglądał weekend klientów niektórych banków. Sobota i niedziela to dla banków najlepszy czas na prace modernizacyjne. Sprawdź, w których bankach będą utrudnienia.

W nocy z soboty na niedzielę prace modernizacyjne zaplanował mBank. Przerwa potrwa od godziny do 6:30. W tym czasie nie będzie możliwości płacenia kartą, wypłacania gotówki z bankomatu. Pieniędzy na konto nie wpłacimy też za pośrednictwem wpłatomatu.

Ale to nie koniec. Od 1:30 do 8:00 w niedzielę nie będzie możliwości złożenia żadnego wniosku w serwisie, w podobnych godzinach nie będzie działać aplikacja mobilna i logowanie przez internet. "Prosimy o wyrozumiałość oraz wykonanie wszelkich operacji we wcześniejszym terminie” - informuje bank. A to oznacza, że na sobotnie wieczorne wyjścia lepiej zaopatrzyć się w gotówkę.

Identyczne ograniczenia w dostępie do pieniędzy będą mieli klienci Orange Finanse. Produkty bankowe operatorowi dostarcza właśnie mBank, dlatego godziny przerw są identyczne.

"Dzwoniąc na infolinię uzyskasz informacje o naszej ofercie, jednak nie zrealizujesz operacji" - informuje Orange Finanse.

Z kolei w niedzielę w nocy przerwę techniczną ma zaplanowany bank Millennium. Od godziny 1 do godziny 4 nie będzie dostępny system Millenet, aplikacja mobilna, płatności za pośrednictwem Blik oraz wpłaty i wypłaty kartami w bankomatach.

"Obecnie pracujemy nad usprawnieniem systemu i potrzebujemy czasu, by wszystko sprawdzić. Mamy nadzieję przywrócić pełną dostępność wcześniej" – informuje bank.