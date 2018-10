oprac. Jacek Bereźnicki 35 minut temu

Przetarg na śmigłowce dla marynarki. MON chce kupić cztery maszyny

Zakup czterech śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych zakłada przetarg MON. Producenci mogą składać oferty do końca października. Maszyny do służby wejdą dopiero za kilka lat.

