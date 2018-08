Przyszłość logistyki miejskiej

Czym charakteryzuje się logistyka 4.0? Z jakiej usługi można skorzystać w centrum miasta w Holandii? Jak wygląda ekonomia współdzielenia? Odpowiedź na te i inne pytania poznają uczestnicy Forum Rozwoju Miast, które odbędzie się w dniach 12-13 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Miasto to złożony system logistyczny, w którym przemieszczanie się odgrywa kluczową rolę. Zrównoważony transport osób i towarów w miastach to wyzwanie dla mieszkańców, przedsiębiorców, naukowców, a także dla osób zarządzających przestrzenią miejską. W celu podjęcia próby okiełznania wyzwań logistyki miejskiej, Volkswagen Poznań i Miasto Poznań, wspólnymi siłami organizują Forum Rozwoju Miast. Logistyka miejska to tegoroczny temat konferencji, podczas której nastąpi wymiana zdań, opinii i poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki, samorządu i biznesu.

„Volkswagen Poznań świętuje w tym roku 25-lecie swojej działalności w Wielkopolsce. Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom naszego jubileuszu miała być konferencja poświęcona trendom mobilności. Gdy przedstawiliśmy nasze plany Prezydentowi Jaśkowiakowi dość szybko zrodził się pomysł połączenia naszych sił i zaproszenia pod szyldem kolejnej edycji Forum Rozwoju Miast przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu do wspólnej debaty w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować tak dużą konferencję i liczę, że nie będzie to jedyna wspólna inicjatywa Miasta Poznań i Volkswagen Poznań” – podkreśla Jens Ocksen, Prezes Zarządu Volkswagen Poznań.

Pierwszego dnia konferencji wystąpią zagraniczni i poznańscy eksperci, przedstawiciele przedsiębiorstw takich jak Eco2City, PwC czy Allegro.pl, a także młodsi specjaliści i studenci. Odbędzie się również debata pt. „Mieć czy współdzielić? Efektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej”. Natomiast drugiego dnia zostaną przeprowadzone trzy warsztaty tematyczne. Prelegenci przybliżą trendy z zakresu logistyki 4.0, zmagania i rozwiązania przedsiębiorstw, a także przedstawią wizje logistyki przyszłości.

„Agenda konferencji jest bardzo różnorodna, ale zawsze skupiona wokół tematów ważnych dla mieszkańców miast. Uczestnicy konferencji będą mogli nie tylko przyjrzeć się rozwiązaniom stosowanym współcześnie w różnych częściach świata, ale także spojrzeć w nieco dalszą przyszłość i zastanowić się, jak polskie miasta powinny wyglądać za kilkadziesiąt lat, by nadal zaspokajać potrzeby mieszkańców”, dodaje Jens Ocksen.

Konferencja to okazja do pogłębienia wiedzy oraz zainspirowania się do wdrażania nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej. Uczestnictwo w Forum Rozwoju Miast jest bezpłatne, a warunkiem wzięcia udziału jest zarejestrowanie się na stronie wydarzenia, gdzie dostępny jest szczegółowy program konferencji: www.forumrozwojumiast.pl.