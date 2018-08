Kolejny blok węglowy stanie w Polsce. Rozstrzygnięcie przetargu do końca roku

Fot. ZA Puławy Zamiast gazowego, w Puławach będzie blok węglowy

Przetarg na budowę węglowego bloku energetycznego w puławskich zakładach azotowych wszedł w decydującą fazę. Do drugiego etapu wybranych zostało 7 potencjalnych wykonawców, z których jeden będzie miał czas do końca 2021 r. na zakończenie prac.

Pomysł rozwoju energetyki na terenie Zakładów Azotowych Puławy nie jest nowy. Początkowo planowano budowę bloku gazowego o mocy 400 MWe - wydano pozwolenie na budowę i rozpisano wart 1,12 mld zł przetarg.

Na początku 2017 r. pomysł został porzucony. Powodem miały być wykonane analizy, które wykazały brak opłacalności takiej inwestycji. Sam pomysł budowy bloku na terenie zakładowej elektrociepłowni jednak nie umarł – zmieniono jedynie paliwo z gazu na węgiel i czterokrotnie zmniejszono moc. Ostatecznie stanąć ma blok o mocy 100 MWe.

Zobacz też: Polska musi zmniejszyć emisję CO2

Jak poinformowała spółka w komunikacie, wymogi techniczne, finansowe i formalno-prawne spełniło siedmiu chętnych: Elektrobudowa S.A. & Unis Powers s.r.o, GE Power Sp. z o.o., konsorcjum Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd & Budimex, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, konsorcjum Polimex Mostostal & Polimex Energetyka & SSB ENERGY, POWERCHINA Nuclear Engineering Co Ltd oraz konsorcjum RAFAKO S.A.& Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa.

Warta 890 mln zł inwestycja ma rozpocząć się w grudniu tego roku i zakończyć w czwartym kwartale 2021 r. Jeśli terminy zostaną dotrzymane, regularna eksploatacja rozpocznie się do końca 2021 r.

- Nowy blok węglowy w Puławach jest kluczowym projektem, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dla naszych przyszłych inwestycji nawozowo-chemicznych – wyjaśnił prezes zarządu Grupy Azoty Puławy Krzysztof Bednarz. Węgiel dostarczać ma lubelska Bogdanka.

Blok, choć węglowy, ma spełniać unijne wymogi środowiskowe. - Będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną lub mokrą magnezową – wskazał prezes Elektrowni Puławy Julian Krawczyński.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl