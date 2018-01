Dokąd zmierza PZU? Największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej ujawnia plany

Władze firmy ujawniają najnowszą strategię dotyczącą rozwoju firmy. - Czeka nas rewolucja - mówi prezes Paweł Surówka. Zobacz prezentację "Nowe PZU - strategiczne kierunki zmian". Relacja na żywo w money.pl.

We wtorek zarząd oraz rada nadzorcza PZU przyjęły aktualizację strategii do roku 2020. Zmienia ona model działania całej Grupy PZU, stawia nowe akcenty i powołuje konkretne inicjatywy. Dzięki niej PZU ma być jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji w branży finansowej w Europie.

- Założyliśmy sobie zupełnie nowe, ambitne cele. Wiele z nich sprowadza się do rewolucji - powiedział podczas prezentacji strategii Paweł Surówka, prezes Grupy PZU.

Nowy model

Jak tłumaczy spółka, nowy model działania łączy wszystkie aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. "Grupa definiuje się jako firma pomagająca klientom dbać o ich przyszłość. Tym samym chce uwolnić potencjał, jaki tkwi w największej instytucji finansowej w regionie" - czytamy w komunikacie.



- Chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy mają oni dopiero po zaistnieniu szkody. Chcemy zrobić znacznie więcej i efektywnie pomagać w rozwiązywaniu ich problemów w wielu obszarach i na każdym etapie życia. W sercu tej zmiany jest nowe podejście PZU do budowania relacji z klientem - mówi Paweł Surówka.

Wyzwania technologiczne

Grupa stawia na sztuczną inteligencję i lepsze wykorzystanie baz danych. Żeby częściej kontaktować się z klientami PZU stworzy klub lojalnościowy oraz rozbuduje portal moje.pzu.pl. "Będzie integrował usługi Grupy PZU w jednym miejscu i pozwoli klientom m.in. kontrolować posiadaną ochronę ubezpieczeniową, kupić nowe polisy, zlikwidować szkodę, zarządzać opieką zdrowotną, w tym terminami wizyt lekarskich, a także inwestować oraz korzystać z usług bankowych" - tłumaczy spółka.



- Zdefiniowanie PZU jako spółki, która na co dzień pomaga klientom, wymaga znaczących inwestycji w rozwój całej Grupy. Naszą główną wartością staje się relacja z klientem i wiedza o nim, a naszym głównym produktem - umiejętność odpowiadania na jego potrzeby budowania stabilnej przyszłości. Dlatego tak dużo miejsca poświęcamy w tej strategii inicjatywom, które wzbogacą naszą wiedzę o kliencie i pomogą nam do niego jeszcze szybciej dotrzeć - mówi Paweł Surówka.



Jak zapewnia, PZU pozostanie jedną z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych na świecie.

- Stabilność, zdefiniowana jako zachowanie wskaźnika wypłacalności Solvency II zawsze powyżej 200 proc., rentowność powyżej 22 proc., obietnica podzielenia się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost - to wszystko wartości gwarantujące, że hasło przewodnie PZU pozostaje aktualne nie tylko wobec klientów i kontrahentów, ale również naszych inwestorów. Możesz na nas polegać - podkreśla prezes.

Miliard ze zdrowia

Kierownictwo PZU przyznaje, że nowa strategia zawiera bardzo ambitne cele.

- W stosunku do ostatniego zamkniętego roku mamy ambicję podwyższenia ROE Grupy o ponad 7 p.p. do przeszło 22 proc. w roku 2020. Pozyskamy miliard złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami i milion nowych klientów dla banków - chcemy tworzyć relację dającą korzyści obydwu stronom - zapowiada Tomasz Kulik, który w PZU odpowiada za finanse.

Spółka chce istotnie zwiększyć przychody w segmencie "zdrowie" - do miliarda złotych w 2020 roku.

- Konsolidując rynek zarządzania aktywami i pomnażając oszczędności naszych klientów zwiększymy ponad dwukrotnie portfel, jakim dysponujemy, osiągając 65 mld złotych w zarządzaniu - mówi dyrektor finansowy w Grupie PZU.

Jak zapewnił, spółka chce przeznaczać na dywidendę do 80 proc. skonsolidowanego zysku.

Europejski gigant

Grupa PZU, która zarządza blisko 300 mld zł aktywów, stała się największą grupą finansową naszej części Europy w czerwcu 2017 roku, kiedy wraz z Polskim Funduszem Rozwoju przejęła akcje Banku Pekao - za łączną kwotę 10,6 mld zł, o czym informowaliśmy w money.pl. Była to jedna z największych transakcji na europejskim rynku bankowym w ostatnich latach.

- To historyczna chwila. Dzięki finalizacji transakcji zakupu akcji Banku Pekao PZU staje się liderem zarówno w ubezpieczeniach jak i sektorze bankowym oraz w zarządzaniu aktywami - komentował przejęcie Paweł Surówka. - Jest to pole do stworzenia wielu nowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń majątkowych, ale także inwestycji czy polis na życie np. dla małych i średnich firm rodzinnych - mówił prezes.

Mimo problemów, z jakimi w ostatnich latach boryka się wielu ubezpieczycieli, Grupa PZU radzi sobie bardzo dobrze. Po trzech kwartałach 2017 roku zysk netto był dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej - wyniósł 3 mld zł. I to mimo sfinansowania przejęcia Pekao.