PZU triumfuje w Paryżu. Zdobywa nagrodę EFMA-Accenture Innovation in Insurance Awards 2018

Podczas uroczystej gali w Paryżu przedstawiciele PZU odebrali nagrodę Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards w kategorii „Customer Experience & Engagement”. Międzynarodowe jury doceniło innowacyjny sposób obsługi klientów Głuchych i Niedosłyszących.

PZU, jako pierwsza instytucja finansowa w Europie, uruchomiła w 2017 roku trójstronne połączenia wideo przez Internet z konsultantem w języku migowym.

Innowacja roku w ubezpieczeniach - rewolucyjny sposób obsługi klientów Głuchych

W Polsce mieszka ok. 50 tysięcy ludzi posługujących się Polskim Językiem Migowym. W trosce o ich komfort PZU wprowadziło obsługę klientów w Polskim Języku Migowym już w listopadzie 2015 r. Początkowo była dostępna tylko w wybranych oddziałach firmy. W grudniu 2017 roku, największy polski ubezpieczyciel we współpracy z polskim startupem Migam, wprowadził usługę umożliwiającą klientom Głuchym i Niedosłyszącym jednoczesne połączenie wideo przez internet z tłumaczem języka migowego oraz specjalistą PZU. Dzięki połączeniu online, klient może załatwić swoje sprawy lub uzyskać niezbędną pomoc i informacje nie wychodząc nawet z domu. Z konsultantem można połączyć się na stronie https://www.pzu.pl/obsluga-i-pomoc/kontakt. Wystarczy mieć komputer lub urządzenie mobilne z kamerką internetową oraz dostęp do Internetu.

Jak rozwiązanie poprawia życie codzienne osób Głuchych

Korzystając z usług tłumaczy języka migowego PZU zapewnia profesjonalną jakość tłumaczenia i redukuje ryzyko nieporozumień. Usługa ogranicza również wysokie koszty związane z przyprowadzaniem tłumaczy do oddziałów PZU. Klienci mogą załatwić niemal każdą swoją sprawę i uzyskać informacje w sposób dyskretny, bez wychodzenia z domu i angażowania innych osób.

Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2018 dla PZU

Rewolucyjny sposób obsługi klientów Głuchych w PZU zyskał uznanie społeczności międzynarodowej. 12 czerwca 2018 roku podczas uroczystej gali w Paryżu przedstawiciele PZU odebrali nagrodę Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards 2018 w kategorii „Customer Experience & Engagement”.

Nagrody EFMA-Accenture Innovation in Insurance Awards to wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnych projektów w sektorze ubezpieczeniowym, które wykorzystują nowe technologie i są odpowiedzią na największe wyzwania ery cyfrowej. Zwycięstwo PZU jest dużym osiągnięciem ponieważ rywalizacja była bardzo zacięta. Do konkursu zgłoszono ponad 320 innowacji z 237 instytucji finansowych z 45 krajów.

European Financial Management Association (EFMA) to organizacja, która zrzesza 3300 banków i ubezpieczycieli z ponad 130 krajów, oferując im dostęp do najbardziej innowacyjnych rozwiązań w branży finansowej.