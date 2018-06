Majdan zarobił siedem milionów w dwa dni. Vabun zyskał już 244 proc. od debiutu

Fot. TRICOLORS/EAST NEWS W parę dni majątek Radosława Majdana urósł powyżej 10 mln zł

130 proc. wzrostu na dzień dobry, a 50 proc. kolejnego dnia zanotowała spółka Vabun. Majątek byłego piłkarza i celebryty Radosława Majdana błyskawicznie przekroczył wartość 10 mln zł.



Na 1,86 zł określono w czwartek kurs odniesienia przy debiucie spółki Vabun na NewConnect. Już w piątek chętnych na zakup akcji było tak dużo, że NewConnect zablokował notowania przy cenie 6,40 zł. W ten sposób spółka, której głównym aktywem wydaje się postać jej prezesa, osiągnęła wartość 31 mln zł.

Radosław Majdan, były piłkarz, a obecnie celebryta ma 1,6 mln akcji spółki, które dają jedną trzecią kapitału i prawie 50 proc. głosów (każda akcja uprawnia do dwóch głosów). Jak nietrudno policzyć wartość jego majątku nagle wzrosła do 10 mln zł z niecałych 3 mln zł przed debiutem. Nie może akcji chwilowo sprzedać - musiałby najpierw zamienić je na akcje zwykłe, nieuprzywilejowane.

- Kończyła się moja kariera, jako sportowca. Pomyślałem, że rynek perfum może być dobrą okazją. Kolega mi odradzał. Powiedział, że jest tego tak dużo na rynku, że się nie przebijemy. Tym bardziej jest mi miło dziś debiutować na giełdzie - powiedział szef firmy Radosław Majdan przy debiucie.

Na pytanie czy ten wzrost akcji ma ręce i nogi, oczywiście trzeba odpowiedzieć, że nie. Hurraoptymizm to chyba najlepsze słowo, które określa to, co się dzieje na giełdzie. Gdyby oceniać wartość firmy po jej wynikach, to na zwrot z inwestycji trzeba by czekać... 451 lat. Wartość rynkowa jest 451 razy większa niż roczne zyski firmy. Wychodzi na to, że główną wartością spółki jest sam prezes i wiara w jego siłę marketingową.

Spółka Vabun zajmuje się dystrybucją kosmetyków dla mężczyzn i kobiet sygnowanych marką "RM Vabun". Produkcja jest zlecana do trzech podmiotów zewnętrznych. Dystrybucja odbywa się przez m.in. przez drogerie Hebe, hurtownie oraz sklep internetowy.

Vabun jest 403. spółką notowaną na NewConnect oraz 8. debiutem na tym rynku w 2018 roku.

Vabun ma dwóch głównych akcjonariuszy. Pierwszym jest jej współzałożyciel i prezes zarządu Radosław Majdan, który posiada 1,6 mln akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Drugim - firma, która pełniła rolę inwestora i anioła biznesu - notowana na rynku NewConnect spółka MBF Group. W jej posiadaniu jest łącznie blisko 2,5 mln akcji zwykłych na okaziciela. W odróżnieniu od Majdana, ona może akcje już sprzedać.

