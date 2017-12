Polska firma będzie podbijać Azję. Zacznie od indonezyjskiej wyspy Lombok

Fot. Materiały prasowe Rafako to największy w Europie producent kotłów. Biznes chce robić w Azji

Lombok. To indonezyjska wyspa położona pomiędzy Bali i Sumbawa. Mieszka tam ponad 3 mln ludzi. I właśnie tam biznes będzie robić polska firma Rafako. Dostarczy bloki parowe opalane węglem. Wartość kontraktu to 850 mln zł.

Firma jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Należy do grupy PBG. Spółka kilka miesięcy temu zdecydowała, że będzie podbijać Azję. Wietnam, Indie, Indonezja to kierunki, którymi jest zainteresowana firma. Raciborskie Rafako mogłoby tam zrealizować inwestycje związane z budową bloków energetycznych.

I włąśnie pojawił się duży kontrakt z tego regionu.

Konsorcjum z udziałem Rafako i firmy PT. Rekayasa Industri z siedzibą w Indonezji podpisało warunkową umowę związaną z postępowaniem przetargowym w przedmiocie "Budowa dwóch bloków parowych opalanych węglem w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW)" w Indonezji - poinformowała spółka. Łączna wartość umowy to ok. 850 mln zł netto, w tym udział Rafako - ok. 295 mln zł. Termin realizacji to 36 miesięcy dla Bloku I oraz 39 miesięcy dla Bloku II - informuje firma.

Dlaczego polska firma wybrała Azję? Bo to zupełnie nowy rynek i możliwości. Indie, Wietnam, Indonezja - to kierunki, którymi interesuje się Rafako.

- Polski sektor energetyczny znacząco się kurczy. W Azji w życie wchodzą nowe przepisy związane z instalacjami ochrony środowiska oraz wdrażane są plany rozwoju energetyki. W rezultacie czego Rafako postanowiło rozwijać się na rynkach, na których od dawna nie było obecne lub do tej pory nie było obecne. Stąd pojawił się rynek azjatycki jako szansa na sprzedaż usług i produktów - tłumaczy Jakub Sitek, dyrektor ds. relacji z klientami.

- Wystartowaliśmy w konsorcjum z firmą azjatycką, spełniliśmy wymogi przetargu i ostatecznie wygraliśmy. Warto wspomnieć, że dotychczas we wszystkich projektach na tych rynkach uczestniczyły głównie firmy chińskie, japońskie, indonezyjskie oraz czy też inne międzynarodowe koncerny. My dzięki temu przetargowi zostaliśmy zauważeni - tłumaczy w materiałach prasowych firmy Jakub Sitek.

W Indonezji Rafako działa we współpracy z miejscowym partnerem o profilu budowlanym. W przyszłości w tym kraju atrakcyjne dla Rafako mogą też być inwestycje z obszaru utylizacji odpadów i projekty obejmujące bloki gazowo-parowe.