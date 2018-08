Marka Raiffeisen Polbank zniknie na wiosnę. BGŻ BNP Paribas szykuje rebranding i poprawia zyski

Fot. Wlodzimierz Wasyluk / East News Za rok na polskich ulicach takiego widoku już nie uświadczysz

BGŻ BNP Paribas skończył integrację trzech banków, ale wkrótce czeka go kolejna. Raiffeisen Polbank ma być przejęty w czwartym kwartale. Rebranding oddziałów zacznie się wiosną. Tymczasem bank zwiększa zyski.

- Jeśli chodzi o przejęcie Raiffeisena - ten proces się toczy i wszystko idzie zgodnie z planem. Następny krok to decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, spodziewamy się jej w czwartym kwartale - powiedział prezes BGŻ BNP Paribas Przemek Gdański na konferencji prasowej.

- Kolejny krok to rebranding Raiffeisena, który planujemy na wiosnę 2019 r. - dodał.

Gdański podtrzymał też, że fuzja operacyjna będzie przeprowadzona w 2019 r. Przypomnijmy, że umowę nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych oraz stosunków prawnych pomiędzy RBPL a sześcioma funduszami inwestycyjnymi w likwidacji) zawarto 10 kwietnia w drodze podziału RBPL przez wydzielenie działalności podstawowej. W sierpniu walne zgromadzenia obu banków przyjęły plan podziału Raiffeisena.

BGŻ BNP Paribas kupi podstawową działalność banku o zagwarantowanym kapitale podstawowym Tier 1 wynoszącym 3,4 mld zł za cenę równą 3,25 mld zł, włączając płatny z góry dodatek w wysokości 50 mln zł na poczet digitalizacyjnych projektów inwestycyjnych.

Zobacz też: Ekspert o pogarszającej się sytuacji Idea Banku i Getina. "Mają trochę pecha"

Koniec integracji w dół, czyli zyski w górę

BGŻ BNP Paribas miał 103,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w drugim kwartale wobec 81,2 mln zł zysku rok wcześniej. Inaczej niż w większości banków wcale nie marża odsetkowa była kluczem do ,,sukcesu".

Ta pozostała na dość niskim poziomie 2,6 proc., podobnym jak w ub. roku. Wzrost akcji kredytowej spowodował, że wynik na odsetkach zwiększył się o 2,9 proc. rok do roku do 495,6 mln zł. Dużo szybciej, bo o 6,3 proc. w górę szły zyski na prowizjach - sięgnęły 132 mln zł.

Najważniejsze dla wzrostu zysku netto było jednak niższe w drugim kwartale o aż 47 mln zł, tj. o 40 proc. saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe. Wyniosło -55 mln zł.

- Poprawa odzysków z ekspozycji niepracujących oraz niższa szkodowość portfela skutkowała lepszymi parametrami ryzyka - podał bank w raporcie. Głównie dotyczy to sektora instytucjonalnego, gdzie odpisy spadły w drugim kwartale do zaledwie 19 mln zł z 64 mln zł rok temu. To konsekwencja poprawy jakości portfela.

Kredyty z utratą wartości to na koniec czerwca 6,5 proc. wartości portfela brutto, podczas gdy na koniec ubiegłego roku 7,4 proc. Odpisami pokryto 61 proc. z zagrożonych kredytów, czyli takie kwoty wpisano już w straty. Bez odpisu jest 1,05 mld zł kredytów z utratą wartości.

Dodatkowo tylko nieznacznie wzrosły koszty funkcjonowania grupy. Nie licząc kosztów integracji były o 1,1 proc. wyższe. W koszty procesów łączenia ze SKOK Rafineria bank wpisał w pierwszym półroczu 3,5 mln zł, czyli 84 proc. mniej niż rok temu, kiedy łączono BGŻ, BNP Paribas Bank Polska oraz Sygma Bank Polska.

Na koniec czerwca 2018 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 56,2 mld zł i wzrosły o 452 mln zł, tj. o 0,8 proc. w porównaniu do końca 2017 roku. ,,Wzrost ten nastąpił pomimo realizacji w pierwszym półroczu 2018 roku transakcji sprzedaży portfela kredytów z portfela detalicznego i MSP" - podano w raporcie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl