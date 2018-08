Ranking kont osobistych – sierpień 2018

Chcesz założyć swoje pierwsze konto lub zmienić dotychczasowe? Zastanawiasz się, które wybrać spośród bogatej oferty banków? W podjęciu decyzji pomoże ci przygotowany przeze mnie ranking. W tym miesiącu szukałam rachunku, który będzie darmowy bez konieczności spełniania żadnych warunków.

Wiem, że nie jest łatwo znaleźć konto, które spełni oczekiwania każdego. Wiele rachunków jest darmowych dopiero po wywiązaniu się z pewnych warunków np. zapewnieniu wpływu wynagrodzenia czy wykonaniu płatności kartą na określoną kwotę w miesiącu. Jedne pozwolą ci zarobić, a inne mogą sporo kosztować. Dlatego postanowiłam znaleźć złoty środek.

Z każdego banku wybrałam jedno, najlepsze moim zdaniem konto. Porównałam je pod kątem opłat za podstawowe funkcje, takie jak: miesięczny koszt prowadzenia rachunku, miesięczna opłata za kartę, opłata za przelewy internetowe oraz za wypłaty z bankomatów w Polsce.

Które konta wypadły najlepiej w rankingu? Zdecydowanie te, które są bezwarunkowo darmowe. Pierwsze miejsce zajęło Konto Idealne Idea Banku, drugie – Nest Konto od Nest Banku, a trzecie – Konto Optymalne, będące w ofercie banku BGŻ BNP Paribas. Sprawdź, co jeszcze wpłynęło na to, że właśnie te oferty znalazły się na podium rankingu.

I miejsce – Konto Idealne (Idea Bank)

Zwycięzcą rankingu zostało Konto Idealne. Dlaczego? Prowadzenie konta oraz korzystanie z karty są bezwarunkowo darmowe. A gdy potrzebujesz gotówki, bez prowizji wypłacisz ją ze wszystkich bankomatów w kraju. Dodatkowo możesz wykonać dwa darmowe przelewy natychmiastowe w miesiącu, a za każdy kolejny zapłacisz jedynie 3,50 zł.

Podstawowe parametry Konta Idealnego: - 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,

- 0 zł za wydanie i obsługę karty,

- 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju,

- 0 zł za przelewy internetowe,

- 0 zł za dwa pierwsze przelewy natychmiastowe, 3,50 zł za każdy kolejny.



Jeżeli cenisz sobie wygodę i brak opłat, to jest to konto dla ciebie. Jednocześnie możesz skorzystać ze specjalnej oferty produktów oszczędnościowych, skierowanej do posiadaczy rachunku, między innymi konta ZOŚKA PRO, które zagwarantuje ci długoterminowe oszczędzanie z atrakcyjnym oprocentowaniem 2,15 proc. w skali roku.

II miejsce - Nest Konto (Nest Bank)

Drugie miejsce zajęło Nest Konto, które założysz w Nest Banku. Za bezwarunkowe 0 zł otrzymasz: prowadzenie konta, kartę, przelewy internetowe w złotówkach oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju. Jednak za każdy ekspresowy transfer środków będziesz musiał zapłacić prowizję 1 zł. Górny limit takiego przelewu wynosi 5 tys. zł.

Podstawowe parametry Nest Konta: - 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,

- 0 zł za wydanie i obsługę karty,

- 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju,

- 0 zł za przelewy internetowe,

- 1 zł za każdy przelew natychmiastowy.

III miejsce – Konto Optymalne (BGŻ BNP Paribas)

Na najniższym stopniu podium znalazło się Konto Optymalne. To kolejna dobra propozycja, jeżeli chcesz całkowicie uniknąć opłaty za prowadzenie konta i korzystanie z karty. Mankamentem tego rachunku jest jednak ograniczona sieć bezpłatnych bankomatów w przypadku, gdy pilnie będziesz potrzebować gotówki.

Podstawowe parametry Konta Optymalnego: - 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,

- 0 zł za wydanie i obsługę karty, 1 zł za korzystanie z naklejki zbliżeniowej

- 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych i sieci Planet Cash, 5 zł za wypłatę z pozostałych bankomatów w kraju,

- 0 zł za przelewy internetowe,

- 5 zł za każdy przelew natychmiastowy.



Od 8 sierpnia 2018 r. wszystkie banki powinny oferować klientom prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego. Oczekiwania były duże. Przewidywano, że tego typu konta mogą sporo namieszać i pojawi się wiele darmowych, a przy tym użytecznych kont. Tak się jednak nie stało.

Nawet jeżeli zostały wprowadzone, to takie konto nie ułatwi ci zarządzania własnymi finansami. Głównym powodem jest fakt, że lista uprzywilejowanych (darmowych) czynności bankowych jest krótka. Co prawda bank nie pobierze opłaty za prowadzenie konta czy korzystanie z karty, ale pozostałe operacje podlegają już ograniczeniom. Przykładowo za darmo wypłacisz gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju tylko pięć razy w miesiącu.

W poniższej tabeli znajdziesz też informacje dotyczące pozostałych kont osobistych, które znalazły się w pierwszej dziesiątce sierpniowego rankingu.

Ranking kont osobistych – sierpień 2018 Miejsce Bank Miesięczna opłata za konto Miesięczna opłata za kartę Suma punktów 1 Idea Bank

Konto Idealne [otwórz konto] 0,00 zł 0,00 zł 41 pkt 2 Nest Bank

Nest Konto [otwórz konto] 0,00 zł 0,00 zł 40,5 pkt 3 BGŻ BNP Paribas

Konto Optymalne [otwórz konto] 0,00 zł 0,00 zł 33,5 pkt 4 Envelo Bank

Envelo Konto [otwórz konto] 0,00 zł 5,00 zł1 30,5 pkt 5 Getin Bank

Konto Proste Zasady [otwórz konto] 8,00 zł2 0,00 zł 30,33 pkt 6 Bank Pocztowy

Bliskie Konto Pocztowe [otwórz konto] 5,00 zł3 0,00 zł 28,83 pkt 7 BOŚ Bank

EKOkonto bez Kosztów [otwórz konto] 0,00 zł 5,00 zł4 28 pkt 7 Bank Zachodni WBK

Konto Jakie Chcę [otwórz konto] 0,00 zł 5,00 zł5 28 pkt 8 Toyota Bank

Konto Jedyne [otwórz konto] 2,49 zł6 0,00 zł 27,17 pkt 9 eurobank

Konto w pełni [otwórz konto] 0,00 zł 4,90 zł7 26,6 pkt

Ranking został przygotowany w dniu 10.08.2018 roku na podstawie danych umieszczonych na stronach internetowych banków.



1) Uniknięcie opłaty pod warunkiem zapewnienia miesięcznego wpływu min. 1 tys. zł i wykonania min. jednej transakcji kartą lub gdy użytkownik nie ukończył 26 roku życia.

2) Uniknięcie opłaty pod warunkiem wykonania min. jednej transakcji kartą.

3) Uniknięcie opłaty pod warunkiem wykonania transakcji kartą o wartości min. 300 zł.

4) Uniknięcie opłaty pod warunkiem wykonania transakcji kartą o wartości min. 300 zł.

5) Uniknięcie opłaty pod warunkiem wykonania transakcji min. 5 transakcji kartą lub wykonania transakcji o wartości min. 500 zł w miesiącu.

6) Uniknięcie opłaty pod warunkiem utrzymania salda na rachunku min. 1 tys. zł

7) Uniknięcie opłaty pod warunkiem wykonania transakcji kartą na kwotę min. 400 zł.

Jak powstał ranking?

Przeanalizowałam oferty 24 banków. Wybrałam ich flagowe rachunki. Każdy bank mógł zdobyć maksymalnie 41 pkt, które przyznawałam proporcjonalnie (maksymalna ilość punktów za brak opłaty lub proporcjonalnie mniej wraz ze wzrostem kwoty prowizji), zgodnie z poniższymi założeniami:

10 pkt - bezpłatne prowadzenie konta i proporcjonalnie mniej, gdy bank pobiera opłatę oraz dodatkowe 3 pkt za bezwarunkowo darmowe konto,

10 pkt - darmową kartę i proporcjonalnie mniej, gdy bank pobiera za nią opłatę oraz dodatkowe 3 pkt za bezwarunkowo darmowe konto,

5 pkt - darmowe przelewy internetowe i proporcjonalnie mniej, gdy bank pobiera opłatę,

5 pkt - darmowe przelewy natychmiastowe i proporcjonalnie mniej, gdy bank pobiera opłatę,

5 pkt - wypłaty z bankomatów w kraju (5 pkt - gdy bank nie pobiera opłat za wypłaty za wszystkich bankomatów w Polsce, 0 pkt, jeżeli darmowe są tylko wybrane i własne).



Przy wyborze konta bankowego zwróć uwagę na to, z jakich funkcji korzystasz najczęściej. W przypadku, gdy wykonujesz jedynie typowe operacje, wybierz rachunek, który całkowicie pozwoli ci uniknąć opłat. Takim właśnie rachunkiem jest m.in. Konto Idealne. Dlatego jeżeli nie masz jeszcze konta albo przepłacasz za obecne, nie zastanawiaj się i zmień je.