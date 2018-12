Ranking kredytów gotówkowych - grudzień 2018

Doświadczyłeś już świątecznej gorączki? Szukanie prezentów dla najbliższych, świąteczne zakupy czy planowanie noworocznego wyjazdu, to wszystko niestety wiąże się ze wzmożonymi wydatkami.

Niezależnie od tego, na co chcesz pożyczyć pieniądze, domyślam się, że zależy ci na czasie. Nie chcesz uczestniczyć w skomplikowanym procesie kredytowym, korzystać z dodatkowych produktów np. przenosić lub zakładać nowego konta osobistego w zamian za korzystniejsze warunki kredytowe czy długo czekać na decyzję o przyznaniu pieniędzy?

I miejsce – Kredyt gotówkowy z niską prowizją Santander Bank Polska

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Santander Bank Polska z ofertą Kredytu gotówkowego z niską prowizją w promocji. Proponuje on korzystne warunki cenowe, ponieważ pożyczając 10 tys. zł na 24 miesiące, twoja rata miesięczna rata wyniesie 458,09 zł, natomiast całkowita kwota do zapłaty 10 960 zł. Wszystko to za sprawą oprocentowania na poziomie 6,89 proc. i zgodnie z nazwą - niskiej prowizji w wysokości 1,99 proc. od kwoty kredytu.

RRSO tej oferty jest równe 7,78 proc.