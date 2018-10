Ranking kredytów gotówkowych ze stałym oprocentowaniem - październik 2018

W bankach znajdziesz szeroki wybór kredytów gotówkowych. Który z nich jest najlepszy? Postanowiłam to sprawdzić! Zapytałam banki, na jakich warunkach pożyczą 20 tys. zł na 48 miesięcy. Wyróżniłam te oferty, które gwarantowały stałe oprocentowanie, dzięki czemu masz pewność, że wysokość miesięcznej raty nie zmieni się przez cały okres kredytowania. Wyniki rankingu poniżej.

Kiedy potrzebujesz gotówki i myślisz o kredycie, zastanawiasz się, czy wybrać ten ze stałą, czy zmienną stopą procentową. Osoby zaciągające zobowiązanie ze zmiennym oprocentowaniem muszą liczyć się z podwyżką rat. Można tego uniknąć, decydując się na ofertę ze stałym oprocentowaniem. W ten sposób będziesz mógł od razu sprawdzić, ile dany kredyt będzie kosztował i dzięki temu wybierzesz najtańszą opcję. A jeżeli nie wiesz, które banki mają go w swojej ofercie, sprawdź to w przygotowanym przeze mnie zestawieniu.





Jakiego kredytu szukałam?

W tym miesiącu poprosiłam banki o przygotowanie kalkulacji dla kredytu w wysokości 20 tys. zł ze spłatą rozłożoną na okres 48 miesięcy. Żeby jednak bank mógł to zrobić, musiałam określić model kredytobiorcy, dlatego przyjęłam, że o kredyt ubiega się klient z dochodami netto w wysokości 5 114 zł uzyskiwanymi z tytułu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Postanowiłam uwzględnić tylko oferty ze stałym oprocentowaniem. Dlaczego? Ponieważ to dobre rozwiązanie dla osób, które cenią sobie finansowe bezpieczeństwo. A zaciągając kredyt na 4 lata warto je sobie zapewnić.

Kredyt ze stałym oprocentowaniem - korzyści:

Brak ryzyka związanego ze wzrostem stóp procentowych w czasie trwania umowy kredytowej.

w czasie trwania umowy kredytowej. Pewność, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.

w całym okresie kredytowania. Dokładnie wyliczone koszty obsługi kredytu w całym okresie kredytowania.

Jak porównałam oferty?

Stałe oprocentowanie to ważne, ale nie jedyne kryterium oceny kredytu gotówkowego. Dlatego przy porównywaniu ofert do październikowego rankingu, szczególną uwagę zwróciłam także na pozostałe kluczowe parametry, które wpływają na warunki cenowe kredytu. Znalazły się wśród nich:

całkowity koszt kredytu

wysokość miesięcznej raty, aby nie obciążać mocno domowego budżetu,

wysokość oprocentowania (nominalnego), która wpływa na wysokość miesięcznej raty,

wysokość RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)

(Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) całkowity koszt kredytu.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, okazało się, że najkorzystniejsze oferty przedstawiły takie banki jak: Santander Consumer Bank, Santander Bank Polska oraz Credit Agricole. Poznaj szczegóły proponowanych przez nie kredytów gotówkowych.





I miejsce – Santander Consumer Bank

Kredytem, który wygrał w październikowym rankingu i któremu z pewnością warto przyjrzeć się bliżej, jest Mistrzowski Kredyt Gotówkowy od Santander Consumer Banku. To najtańsza oferta w całym zestawieniu! Pożyczając 20 tys. zł na 48 miesięcy, twoja miesięczna rata wyniesie 500,55 zł, a za kredyt zapłacisz łącznie 4 026 zł. Aby skorzystać z tej oferty, nie musisz wykupić dodatkowego ubezpieczenia.

To co wyróżnia tę ofertę, to atrakcyjne oprocentowanie, które wynosi 3,99%. Dlatego też rata nie będzie co miesiąc mocno obciążała twojego miesięcznego budżetu. RRSO wynosi 9,71%.





II miejsce – Santander Bank Polska

Drugie miejsce zajął Kredyt Gotówkowy z prowizją 0%, o który możesz ubiegać się w Santander Bank Polska (wcześniej BZ WBK). Jeśli skorzystasz z tej oferty, to twoja miesięczna rata wyniesie 507,21 zł. Rata jest niewiele wyższa niż w przypadku zwycięzcy rankingu, ale za kredyt zapłacisz łącznie o prawie 300 zł więcej, czyli 4 312 zł.

Podobnie jak w przypadku oferty Santander Consumer Banku nie musisz korzystać z ubezpieczenia kredytu ani zakładać konta osobistego.



III miejsce – Credit Agricole Bank Polska

Ostatnie miejsce na podium przypadło Pożyczce na życzenie, oferowanej przez Credit Agricole Bank Polska. Jej oprocentowanie wynosi 10,00%, co przekłada się na miesięczną ratę w wysokości 507,25 zł przez cały okres kredytowania. Za kredyt w kwocie 20 tys. zł zaciągnięty na 48 miesięcy zapłacisz w sumie 4 348 zł. Ani wykupienie ubezpieczenia ani założenie konta osobistego nie jest w przypadku tej oferty wymagane.

Zwróć uwagę, że...

Przedstawione w rankingu oferty, mają charakter informacyjny. Warunki kredytu gotówkowego, które zaproponuje ci bank zależą od twojej zdolności kredytowej.

Sprawdź, jak w rankingu wypadły inne kredyty gotówkowe, które analizowałam. W tabeli znajdziesz 5 najlepszych propozycji banków w tym miesiącu.

Ranking kredytów gotówkowych ze stałym oprocentowaniem - październik 2018 Miejsce Bank Oprocentowanie (nominalne) Miesięczna rata RRSO 1. Santander Consumer Bank

Mistrzowski Kredyt Gotówkowy

3,99% 500,55 zł 9,71% Zapytaj o kredyt 2. Santander Bank Polska

Kredyt Gotówkowy z prowizją 0%

9,79% 507,21 zł 10,40% Zapytaj o kredyt 3. Credit Agricole Bank Polska S.A.

Pożyczka na życzenie

10,00% 507,25 zł 10,48% Zapytaj o kredyt 4. BGŻ BNP Paribas

Kredyt Gotówkowy Promocyjny

4,40% 509,40 zł 10,70% Zapytaj o kredyt 5. Bank Millennium

Pożyczka Gotówkowa

8,20% 522,00 zł 12,15% Zapytaj o kredyt

Opracowanie własne na podstawie informacji przesłanych przez banki.

Prezentowane dane są aktualne na dzień 18.10.2018 r.

Jak powstał ranking?

W rankingu uwzględniłam oferty banków, które odesłały uzupełnione formularze do dnia 5.10.2018 roku. Łącznie otrzymałam 14 ofert, z których wybrałam 5 najlepszych kredytów ze stałym oprocentowaniem. Oceniając poszczególne oferty, zwracałam uwagę na: niską miesięczną ratę, ale jako najistotniejsze czynniki uznałam stałe, niskie oprocentowanie i RRSO. Oferty zostały uszeregowane według kryterium cenowego (od najtańszej do najdroższej oferty).

Kredyt gotówkowy może być dobrym rozwiązaniem, gdy zaskoczą cię nieplanowane wydatki np. związane z naprawą auta lub chcesz wykonać remont, a nie masz wystarczających oszczędności. Niezależnie od tego, na jaki cel pożyczasz pieniądze, pamiętaj, by sprawdzić różne oferty dostępne na rynku. Mam nadzieję, że dzięki mojemu zestawieniu wybór kredytu stanie się dla ciebie znacznie prostszy.