Ranking kredytów hipotecznych - sierpień 2018

Całkowity koszt kredytu hipotecznego w kwocie 400 000 zł może wynosić od 205 tys. zł do ponad 266 tys. zł. Który bank udzieli najtańszego kredytu w takiej kwocie na zakup mieszkania w Warszawie? Sprawdziłem.

W sierpniowym rankingu kredytów hipotecznych szukałem najlepszego finansowania kupna mieszkania znajdującego się na warszawskiej Woli. Mieszkanie chce kupić małżeństwo, którego miesięczne dochody netto osiągane na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynoszą 8 000 zł. Kredytobiorcy nie spłacają obecnie innych kredytów. Nie mają też karty kredytowej.

Klienci są zainteresowani dwupokojowym mieszkaniem kosztującym 500 000 zł. Mają własne środki w wysokości 20 proc. ceny mieszkania. Pozostałą część chcą sfinansować kredytem hipotecznym w kwocie 400 000 zł a zadłużenie spłacać przez 25 lat.

Sprawdziłem, co naszym klientom mogą zaoferować polskie banki. Poniżej pokazuję 10 najlepszych kredytów hipotecznych w kwocie 400 000 zł. O miejscu, jakie w rankingu zajął dany bank, decydował całkowity koszt kredytu.

I miejsce – Bank Citi Handlowy

Zwycięzcą sierpniowego rankingu kredytów hipotecznych został kredyt mieszkaniowy Banku Citi Handlowy. W jego przypadku całkowity koszt kredytu wyniósł 205 219 zł. Oprocentowanie kredytu (3,39 proc.) jest zmienne i wyliczane jest na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę. Miesięczna rata obciąży domowy budżet naszych klientów kwotą 1 978,97 zł. Za udzielenie kredytu bank pobierze 2,5 proc. prowizji. RRSO dla tego kredytu wynosi 4,09 proc.

Klienci będą zobowiązani do:

- założenia konta osobistego w Citi Handlowym i zasilania go kwotą co najmniej 5 000 zł miesięcznie (po spełnieniu tego warunku konto będzie bezpłatne),

- ubezpieczenia mieszkania od ognia i zdarzeń losowych. Mogą skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez bank (koszt 0,0049% wartości nieruchomości) lub ubezpieczyć mieszkanie we własnym zakresie i zawrzeć z bankiem cesję praw z ubezpieczenia na jego rzecz.

II miejsce – PKO Bank Polski

Drugie miejsce zajął Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt PKO Banku Polskiego. Odsetki od kredytu naliczane są na podstawie oprocentowania wynoszącego w pierwszym roku kredytowania 2,80 proc., a od drugiego roku – 3,46 proc. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i – tak jak w przypadku zwycięzcy rankingu – obliczane na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę. Przekłada się ono na miesięczną ratę w wysokości 1 855,50 zł (w pierwszym roku spłaty) i 1 989,01 zł (od drugiego roku spłaty). Bank nie pobierze prowizji za udzielenie kredytu, a RRSO wynosi 4,18 proc.

Klienci będą zobowiązani do:

- założenia konta osobistego w PKO BP i zasilania go kwotą co najmniej 5 000 zł miesięcznie,

- kupienia karty kredytowej,

- przystąpienia do 4-letniego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy (koszt ubezpieczenia – 3,25 proc. kwoty kredytu).

III miejsce – ING Bank Śląski

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazł się kredyt hipoteczny udzielany przez ING Bank Śląski w ramach promocji „Mieszkaj bez kompromisów” (promocja trwa do 2 września 2018 r.). Zmienne oprocentowanie kredytu wynosi 3,47 proc. i składa się ze stawki WIBOR 6M, do której doliczona jest marża banku. Miesięczna rata kredytu wynosi 1 996,06 zł. Prowizja za udzielenie kredytu to 1,69 proc. pożyczanej kwoty. Całkowity koszt kredytu to 210 926 zł a RRSO dla tej oferty – 4,20 proc. Warto dodać, że w ramach oferty „Mieszkaj bez kompromisów” dostępny jest też kredyt bez prowizji za udzielenie, ale za to z wyższym oprocentowaniem (wynoszącym 3,63 proc.).

Klienci będą zobowiązani do:

- założenia bezpłatnego konta osobistego w ING Banku Śląskim i zasilania go kwotą min. 2 000 zł miesięcznie (bank pobiera jedynie 7 zł miesięcznie za użytkowanie karty debetowej. Opłata ta nie jest pobierana pod warunkiem wykonania transakcji kartą na min. 300 zł miesięcznie),

- przystąpienia do ubezpieczenia na życie i utrzymania go przez min. 3 lata. Miesięczna stawka ubezpieczenia wynosi 0,035% od aktualnego salda zadłużenia.

1) Oferta promocyjna: marża w I. roku - 1,1 p.p.

2) Oferta "Lekka rata".

3) Dla osób które skorzystają z rachunku ROR wraz z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu dochodów, karty debetowej, karty kredytowej, ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

4) Oferta "Pakiet Ubezpieczeniowy".





Różnica w wysokości całkowitego kosztu kredytu między bankiem, który zajął pierwsze miejsce w zestawieniu (205 219 zł) a tym z miejsca ostatniego (266 671 zł), wynosi niemal 61,5 tys. zł. To kwota za którą można zrobić remont mieszkania czy wyposażyć je np. w nowoczesny sprzęt AGD. Dlaczego o tym piszę? Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem zaciąganym na kilkadziesiąt lat. Dlatego też, zanim wybierzesz konkretną ofertę, powinieneś poświęcić nieco czasu na porównanie ofert. Nie bój zadawać się pytań. Im więcej ich będzie, tym poznasz więcej szczegółów na temat interesującej cię oferty.