Inwestorzy indywidualni mogą skorzystać na REIT-ach

Fot. Arkadiusz Ziolek East News REIT-y umożliwiają inwestującym w nieruchomości uniknięcie podwójnego opodatkowania

REIT-y to instrumenty wspólnego inwestowania. Skrót pochodzi z ang. Real Estate Investment Trust. Powstały z myślą o inwestorach indywidualnych, którzy chcą zbiorowo zainwestować w nieruchomości, a równocześnie uniknąć podwójnego opodatkowania.



REIT-y nie są w naszym kraju jeszcze zbyt popularne, po części ze względu na brak ścisłych regulacji prawnych, które umożliwiłyby swobodne i bezproblemowe przeprowadzanie tego typu inwestycji. Regulacje prawne związane z Real Estate Investment Trust nie są ponadto jednolite w każdym kraju. Każde państwo samo ustanawia własne regulacje, co może być nieco mylące dla inwestorów.

Z REIT-ami najczęściej spotkać można się w USA. To właśnie na rynku amerykańskim w 1960 roku narodził się ten instrument. W chwili obecnej REIT-y funkcjonują w około 40 krajach na całym świecie pod różnymi nazwami.

Czym są REIT-y?



REIT-y są podmiotami finansowymi (np. fundusze lub spółki prawa handlowego), które umożliwiają inwestorom indywidualnym w sposób zbiorowy lokować środki finansowe w nieruchomości. Środki te inwestowane są w zakup nieruchomości o charakterze komercyjnym, np. centrów handlowych, hoteli, biurowców, centrów logistycznych, apartamentów i mieszkań na wynajem, powierzchni magazynowych, hal itp. Inwestorzy czerpią zyski czynszu za wynajem nieruchomości. REIT-y są ponadto dość opłacalną inwestycją, ponieważ opłata za zarządzanie nimi wynosi zaledwie średnio 3-4 procent w skali roku. To sprawia, że są bardzo konkurencyjne pod kątem opłacalności w stosunku do funduszy nieruchomości.



REIT-y powstały jako odpowiedź na problem instytucji inwestujących w sposób zbiorowy. Spółki oraz fundusze inwestycyjne obarczane były niekorzystnym, podwójnym opodatkowaniem. Wynikało ono z konieczności odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych. Równocześnie opodatkowaniu podlegały dywidendy (zyski), które wypłacane były inwestorom. Taka sytuacja stawiała inwestorów instytucjonalnych w gorszej sytuacji, niż gdyby samodzielnie zdecydowali się na zakup danej nieruchomości.



W krajach, w których REIT-y z powodzeniem wdrożono, inwestorzy są zwolnieni z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Aby jednak udziałowcy byli zwolnieni z tego podwójnego opodatkowania, musi być wypłacana znaczna część zysków (dywidendy) z REIT. Zazwyczaj jest to około 90 procent.

Zobacz także: Luksusowe apartamenty to bezpieczna inwestycja

Jak zarabiać na REIT-ach?

W USA, czyli miejscu narodzin REIT-ów, podmioty REIT dzieli się na trzy kategorie. Pierwsze z nich to REIT-y kapitałowe, będące właścicielami, a także zarządcami nieruchomości. REIT-y te uzyskują dochody głównie z czynszów.



Druga kategoria to REIT-y hipoteczne, czyli pożyczające środki finansowe właścicielom lub zarządcom nieruchomości, głównie poprzez nabycie pożyczek hipotecznych. Przychody dla REIT-ów stanowią w tym przypadku odsetki.



Trzeci rodzaj to tzw. REIT-y hybrydowe, czyli takie, które łączą w sobie sposób uzyskiwania dochodów REIT-ów kapitałowych oraz REIT-ów hipotecznych.



Fundusze REIT, jak każde instrumenty finansowe, posiadają zarówno swoje zalety jak i wady.



Do głównych zalet REIT-ów można zaliczyć prosty i czytelny schemat funkcjonowania. REIT-y stanowią ponadto długoterminową inwestycję, która przynosi udziałowcom regularne i stabilne przychody. Zysk wypłacany jest w przeważającej części w formie dywidendy, która nie podlega opodatkowaniu. Ponadto koszty transakcyjne REIT-ów są stosunkowo niskie. Inwestor nie musi ponadto zarządzać daną nieruchomością, co zmniejsza ryzyko (zwłaszcza w przypadku mało doświadczonych i słabo zorientowanych w sytuacji na rynku inwestorów) i nie absorbuje cennego czasu.

Trzeba mieć pieniądze



Za największą wadę funduszy REIT można uznać wysoki wymóg kapitałowy, który dla części inwestorów może być trudny do osiągnięcia. Inwestorów odstrasza również brak dużej popularności REIT-ów a także nieusystematyzowane regulacje prawne, które byłyby wspólne dla wszystkich krajów, które REIT-y wprowadziły.



Pomimo niewielu wad (choć fundamentalnych dla niektórych inwestorów), fundusze REIT to dobry sposób na bezpieczną inwestycję przynoszącą regularny, stały przychód.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl