Ministerstwo ma prezent dla rodziców na 1 czerwca: rejestracja dziecka online

Rejestracja dziecka przez internet. Ministerstwo zapewnia, że nie trzeba będzie już iść do urzędu

Nie będzie już trzeba chodzić do urzędu, by zarejestrować potomka. - Wystarczy mieć Profil Zaufany i spędzić kilka minut w internecie - zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Nowa usługa zadebiutuje 1 czerwca.

Resort zapowiada, że od tegorocznego Dnia Dziecka potomka będzie można zarejestrować w pięciu krokach, niezbędny jest jednak Profil Zaufany, czyli rodzaj elektronicznego podpisu.

- Na rejestrację dziecka rodzice będą mieli ciągle 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Teraz będzie to jednak można zrobić cyfrowo - opisuje ministerstwo. I dodaje, że najpierw trzeba złożyć niezbędne oświadczenie, sprawdzić dane, wpisać dane dziecka, wybrać jego adres zameldowania i wreszcie podpisać się, wykorzystując Profil. Przed przystąpieniem do rejestracji trzeba znać jedynie nazwę szpitala, w którym urodziło się dziecko - no i mieć gotowe jego imię.

Rejestracja dziecka przez internet. Prezent dla rodziców na 1 czerwca

- Wszystko powinno potrwać krócej niż poobiednia drzemka malucha - zapewnia resort w komunikacie. Zarejestrować malucha może zarówno jego mama, jak i tata.

Ministerstwo przygotowało też specjalny film, w którym opisuje procedurę. Występuje w nim Marek Zagórski, szef resortu cyfryzacji.

