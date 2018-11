Reklama cyfrowa wciąż rośnie dwucyfrowo (IAB Polska/PwC AdEx)

W drugim kwartale 2018 roku utrzymało się tempo rozwojowe (+17%) obserwowane w pierwszych trzech miesiącach roku (16%). Przełożyło się to na półroczny indeks na poziomie 17%. Jeśli dynamika wzrostu utrzyma się na zbliżonym poziomie, koniec roku powinien zakończyć się rekordową wartością przekraczającą 4,6 mld zł. Wynik ten wydaje się wysoce prawdopodobny ze względu na dobre prognozy gospodarcze. Coraz bardziej realny staje się także scenariusz, zgodnie z którym na przełomie roku 2018 i 2019 dojdzie do historycznego punktu zwrotnego w obrazie rynku reklamowego, kiedy to łączne wydatki na wszystkie formaty reklamy cyfrowej przekroczą wydatki na telewizję, co sprawi, że reklama cyfrowa stanie się największym medium.