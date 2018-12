Rekompensata podwyżek cen prądu to nowy podatek. Eksperci nie mają wątpliwości

A przypomnijmy, że przyszły rok to dwukrotne wybory - najpierw do parlamentu europejskiego, a później do Sejmu i Senatu. Mało prawdopodobne więc, żeby jesienią rząd zadecydował, że ceny energii zostaną odmrożone. To oznaczałoby jeszcze wyższy skok niż ten planowany na 2019 rok. A przypomnijmy, że w niektórych przypadkach mówiło się o 30 proc. dla gospodarstw domowych.